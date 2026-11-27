Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 26/11 cùng đoàn đại biểu Chính phủ Nga đã dự chương trình biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sỹ Nga tại Bình Nhưỡng, trong một hoạt động giao lưu văn hóa diễn ra nhân dịp cuộc họp cấp liên chính phủ giữa hai nước.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/11 đưa tin chương trình được tổ chức tại Nhà hát lớn Đông Bình Nhưỡng, nhân cuộc họp lần thứ 13 của Ủy ban liên chính phủ Triều Tiên-Nga về thương mại, kinh tế và hợp tác khoa học-công nghệ. Sự kiện có sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao hai nước và đại diện giới nghệ thuật.

Trước khi chương trình bắt đầu, ông Kim Jong Un đã tiếp đoàn đại biểu Chính phủ Nga do Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Alexander Kozlov dẫn đầu.

Tham dự cuộc gặp còn có Thứ trưởng Văn hóa Nga Andrey Malyshev và Đại sứ Nga tại Triều Tiên Andrey Podolyshev. Nhà lãnh đạo Triều Tiên hoan nghênh chuyến thăm của đoàn, đồng thời đánh giá cao việc duy trì trao đổi giữa hai nước.

Sau chương trình biểu diễn, ông Kim tiếp tục trao đổi với Bộ trưởng Kozlov. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước đang ngày càng được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Ông cũng đề nghị Bộ trưởng Kozlov chuyển tới Tổng thống Nga Vladimir Putin lời chào thân tình cùng những lời chúc tốt đẹp.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ Nga, trong đó có ca sỹ kiêm diễn viên Larisa Dolina và các nghệ sỹ thuộc Dàn nhạc dân gian quốc gia Nga N.P. Osipov. Các tiết mục bao gồm cả những tác phẩm âm nhạc Triều Tiên, thể hiện nội dung giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Phát biểu trước chương trình, các đồng chủ tịch Ủy ban liên chính phủ Triều Tiên-Nga nhấn mạnh hoạt động biểu diễn góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước và tạo động lực cho trao đổi, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Dự chương trình còn có phu nhân nhà lãnh đạo Triều Tiên, bà Ri Sol Ju, Thư ký Đảng Lao động Triều Tiên Jo Yong Won, Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại Yun Jong Ho cùng nhiều quan chức và đại diện giới nghệ thuật hai nước. Sau khi chương trình kết thúc, ông Kim Jong Un lên sân khấu chúc mừng các nghệ sỹ và chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn.

Quan hệ Triều Tiên-Nga được tăng cường đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi hai nước ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện năm 2024. Bên cạnh hợp tác an ninh và quân sự, hai bên cũng thúc đẩy trao đổi về kinh tế, giáo dục và văn hóa.

Cuộc họp lần thứ 13 của Ủy ban liên chính phủ tiếp tục là diễn đàn thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, khoa học và công nghệ./.

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