Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 29/11 tái khẳng định quyết tâm khôi phục quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ trong thời gian sớm nhất, nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc có đủ năng lực tự bảo vệ đất nước, trong bối cảnh Seoul và Washington tiếp tục thảo luận về các điều kiện và thời điểm chuyển giao.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại cuộc họp báo tại Phủ Tổng thống, ông Lee cho rằng Hàn Quốc hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ mình theo các tiêu chí đánh giá khách quan.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh đây là mục tiêu mà chính phủ nước này đang nỗ lực thúc đẩy và cần được thực hiện càng sớm càng tốt. Ông cũng lưu ý việc sử dụng khái niệm "khôi phục" bởi quyền kiểm soát này vốn thuộc về Hàn Quốc, song nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng thừa nhận tiến trình chuyển giao khá phức tạp, liên quan đến nhiều lợi ích và yếu tố cần cân nhắc.

Theo ông Lee, Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền Mỹ cũng đã nhiều lần kêu gọi Hàn Quốc đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong lĩnh vực quốc phòng.

Hàn Quốc hiện đặt mục tiêu hoàn tất việc chuyển giao OPCON vào năm 2028, mặc dù một số quan chức Mỹ cho rằng các điều kiện cần thiết khó có thể được đáp ứng vào thời điểm này.

Để khẳng định năng lực quốc phòng của Hàn Quốc, ông Lee cho biết quân đội nước này hiện được đánh giá thuộc nhóm 5 quân đội mạnh nhất thế giới./.

Mỹ-Hàn thảo luận vấn đề Triều Tiên và hợp tác song phương Tại cuộc gặp ngày 10/11 tại Pháp, ngoại trưởng Mỹ và Hàn Quốc đã trao đổi quan điểm về tổng thể quan hệ Hàn Quốc-Mỹ, các hoạt động trao đổi cấp cao và những vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên.