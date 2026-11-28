“Chúng tôi đã có những trao đổi sâu rộng với các đồng nghiệp Việt Nam ở nhiều cấp độ và trong các bối cảnh khác nhau. Chúng tôi cũng vô cùng cảm kích trước sự ủng hộ và hỗ trợ mạnh mẽ mà phía Việt Nam đã dành cho sự thành công của Năm APEC Trung Quốc.”

Đây là chia sẻ của Đại sứ Trần Húc, Chủ tịch Hội nghị các quan chức cấp cao APEC Trung Quốc khi trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về kết quả của Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 vừa diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Ông Trần Húc cho biết sự thành công của hội nghị APEC tại Thâm Quyến bắt nguồn từ ý chí chung, trí tuệ tập thể và nỗ lực phối hợp của tất cả các bên tham gia. Nói cách khác, điều đó đòi hỏi phải giải quyết những mối quan tâm của từng nền kinh tế thành viên, đồng thời cùng nhau nỗ lực tìm kiếm điểm chung lớn nhất có thể.

Theo ông, quá trình này đôi khi có thể khá phức tạp. Mức độ phức tạp càng cao thì việc các bên thực sự quan tâm và giải quyết những lo ngại của nhau càng trở nên thiết yếu. Đó là lý do tại sao trong nhiều diễn đàn khác nhau, phía Trung Quốc luôn nhấn mạnh rằng “mô hình APEC” của nước này được định hình thông qua 4 trụ cột chính: Hướng tới hành động; Ưu tiên phúc lợi của người dân trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Chú trọng kinh tế, tập trung vào phát triển kinh tế, đặc biệt là thương mại và đầu tư; Nỗ lực đạt được thỏa thuận thông qua tham vấn.

Đại sứ Trần Húc nhấn mạnh: “Để đạt được sự đồng thuận, tất cả các bên đều cần tiến lại gần nhau hơn. Tôi tin rằng đây chính là những nguyên tắc nền tảng nhất.”

Đánh giá về chủ đề và các lĩnh vực ưu tiên mà Việt Nam - với tư cách là nước chủ nhà vào năm APEC 2017 - đã đề xuất, Chủ tịch Hội nghị các quan chức cấp cao APEC Trung Quốc cho rằng chủ đề và các ưu tiên này phản ánh một cách hiệu quả những yêu cầu cần thiết để tiếp tục thúc đẩy tiến trình hợp tác châu Á-Thái Bình Dương. Trên nền tảng sẵn có, Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam để đảm bảo năm Việt Nam đăng cai APEC sẽ tiếp tục là một năm thành công rực rỡ.

Trong khi đó, ông Trình Liệt, quan chức cấp cao APEC Trung Quốc cho hay Trung Quốc và Việt Nam duy trì sự phối hợp chiến lược trên nhiều lĩnh vực. Hai nước hợp tác rất chặt chẽ, bao gồm cả các lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi công nghiệp.

Ông Trình Liệt, quan chức cấp cao APEC Trung Quốc trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Theo ông Trình Liệt, tại hội nghị các nhà lãnh đạo APEC ở Thâm Quyến vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chính thức tiếp nhận vai trò nước chủ nhà APEC năm 2027. Xét từ góc độ APEC, khuôn khổ chính sách cho sự chuyển tiếp vai trò nước chủ nhà giữa Trung Quốc và Việt Nam thể hiện tính kế thừa, đồng thời cũng duy trì được các chương trình nghị sự đang nhận được sự quan tâm lớn nhất trong khuôn khổ APEC.

Quan chức cấp cao này khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị APEC. Trên thực tế, trong năm nay, chúng tôi đã nhiều lần trao đổi với phía Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm nhằm tổ chức thành công sự kiện này, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với Việt Nam và sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết trong phạm vi khả năng của mình./.”

Học giả Trung Quốc đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong hợp tác khu vực APEC Theo học giả Trung Quốc, Việt Nam đang chuyển từ “thành viên tích cực” thành “bên kết nối” và “bên khởi xướng các đề xuất” trong APEC, với động lực trực tiếp là tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng.