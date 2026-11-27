Chiều 27/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo chuỗi sự kiện bế mạc Năm du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026 “Đại ngàn chạm biển xanh” và Hội nghị không chính thức quan chức cao cấp APEC (ISOM) 2027.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội nghị không chính thức Quan chức cao cấp APEC (ISOM) 2027 tại Gia Lai sẽ diễn ra từ ngày 7-9/12.

Cùng với các với các nội dung trong khuôn khổ Hội nghị, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa của Diễn đàn APEC 2027; vai trò của Việt Nam và tầm nhìn đưa Gia Lai trở thành điểm đến hội nghị du lịch, thương mại, đầu tư xanh bền vững và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, ngày 8/12, Hội nghị xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Gia Lai năm 2026 dự kiến diễn ra nhằm giới thiệu tiềm năng, môi trường đầu tư, thương mại, du lịch của địa phương và khu vực; đồng thời là cơ hội đối thoại với cộng đồng, doanh nghiệp, nhà đầu tư và trao các thoả thuận hợp tác, bản ghi nhớ…

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, chủ trì buổi họp báo, khẳng định sự kiện Hội nghị không chính thức Quan chức cao cấp APEC (ISOM) 2027 tại Gia Lai là cơ hội quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới, tạo cơ hội để phát triển kinh tế-xã hội.

Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế, giao thông… cho các đại biểu tham gia hội nghị, đến thời điểm này tỉnh đã tổ chức rà soát tất cả đồ ăn thức uống, nguồn nước tại các khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng ăn uống, vấn đề y tế đã được tỉnh xây dựng chi tiết tại từng sự kiện.

Cũng theo thông tin được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cung cấp, chuỗi sự kiện bế mạc Năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026 “Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ diễn ra từ đầu tháng 12/2026 trên địa bàn phường Quy Nhơn và một số địa điểm khác với nhiều hoạt động trọng tâm như: Hội nghị tổng kết Năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026 vào tối 6/12; Lễ bế mạc, trao cờ luân lưu đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2027 cho tỉnh Quảng Trị; Chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Hưởng ứng sự kiện bế mạc Năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026, vào các ngày 4/12, Gia Lai cũng sẽ đón tàu biển quốc tế cập Cảng Quy Nhơn, tổ chức cho các du khách trên tàu tham quan các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; công bố, trao giải cuộc thi ảnh đẹp, video clip trong chuỗi sự kiện Festival Cồng chiêng-Tuần lễ hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026; đón tàu hỏa Charter đến tỉnh Gia Lai tại Ga Diêu Trì, kết nối tham quan các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh...

Trong Năm du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026, địa phương đã tổ chức hàng trăm hoạt động với 15 chuỗi sự kiện xuyên suốt, trải rộng trên nhiều địa bàn, thu hút sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Riêng Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026, tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xúc tiến đầu tư, thương mại, đối ngoại và quảng bá điểm đến; qua đó, thương hiệu du lịch Gia Lai được lan tỏa, lượng khách và doanh thu du lịch tăng trưởng tích cực, vượt kế hoạch năm./.

Gia Lai: Chuỗi hoạt động đặc sắc khép lại Năm Du lịch quốc gia 2026 Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10-08/12, tập trung giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của tỉnh, không gian văn hóa cồng chiêng, văn hóa truyền thống của các cộng đồng dân tộc.