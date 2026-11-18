Theo Kế hoạch số 1723/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ thu hút 50 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 6 triệu lượt khách quốc tế.

Xây dựng Đồng Tháp trở thành điểm đến hấp dẫn

Đồng Tháp đặt mục tiêu phát triển du lịch theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, bền vững, chất lượng cao và giàu bản sắc; hình thành hệ sinh thái du lịch đồng bộ, có sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng; khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử, sinh thái, sông nước, nông nghiệp, làng nghề, biển và biên giới, hình thành các sản phẩm đặc trưng, khác biệt, có giá trị gia tăng cao.

Tỉnh từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, giao thông vận tải, công nghiệp văn hóa, kinh tế số, kinh tế đêm, kinh tế biển và các ngành, lĩnh vực liên quan; góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân.

Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ thu hút 50 triệu lượt khách du lịch, tăng bình quân 9%; trong đó có 6 triệu lượt khách quốc tế, tăng bình quân 15%; tổng thu du lịch đạt 35.000 tỷ đồng và đóng góp từ 5%-8% vào GRDP.

Tỉnh phát triển đồng bộ 3 trục du lịch động lực: sông Tiền-sinh thái-miệt vườn; Đồng Tháp Mười-sinh thái-di tích-tâm linh; biển-nghỉ dưỡng chất lượng cao; đồng thời phát huy không gian du lịch biên giới, cửa khẩu và các tuyến du lịch đường thủy, đường bộ kết nối Tiểu vùng sông Mekong.

Bên cạnh đó, tỉnh phấn đấu hình thành, nâng cấp các sản phẩm du lịch chất lượng cao, kinh tế đêm, du lịch xanh, du lịch nông nghiệp-nông thôn-cộng đồng, du lịch chăm sóc sức khỏe, MICE, du lịch văn hóa, mua sắm gắn với OCOP và đặc sản địa phương.

Định hướng đến năm 2045, tỉnh phấn đấu đưa du lịch tỉnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh, đóng góp từ 10-12% GRDP; phát triển hiện đại, xanh, thông minh, bền vững, chất lượng cao và giàu bản sắc; có sức cạnh tranh cao trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; xây dựng Đồng Tháp trở thành điểm đến hấp dẫn, khác biệt, có thương hiệu, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa, sinh thái, sông nước, nông nghiệp, biển và biên giới.

Hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh

Một trong những giải pháp Đồng Tháp đặt ra là phát triển đồng bộ hạ tầng, kết nối không gian và hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh.

Về kết nối giao thông chiến lược, tỉnh ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối đồng bộ giữa các trung tâm, khu, điểm du lịch; bến tàu, bến du thuyền, tuyến du lịch đường thủy, điểm dừng chân, bãi đỗ xe và hạ tầng phục vụ khách.

Tỉnh tăng cường kết nối giao thông vùng với Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các hành lang kinh tế, khu vực biên giới Campuchia và không gian ven biển; phát triển mạng lưới giao thông đường thủy, nâng cấp các bến tàu du lịch, bến du thuyền, các tuyến du lịch đường thủy và phát triển hạ tầng giao thông xanh, phương tiện sạch phù hợp.

Du khách tham quan Vườn Quốc gia Tràm Chim. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Cùng với đó, tỉnh hoàn thiện hạ tầng trực tiếp tại điểm đến tại các khu, điểm du lịch trọng điểm (Vườn Quốc gia Tràm Chim, Gáo Giồng, Xẻo Quít, Làng hoa Sa Đéc, 5 di tích quốc gia đặc biệt, Làng cổ Đông Hòa Hiệp, Nhà Đốc Phủ Hải, không gian chợ nổi, cù lao) với hệ thống biển chỉ dẫn đa ngôn ngữ, điểm dừng chân đạt chuẩn, nhà vệ sinh công cộng văn minh, hệ thống cấp nước, thu gom và xử lý rác thải đạt chuẩn môi trường.

Tỉnh thu hút các nhà đầu tư chiến lược phát triển các trung tâm, không gian du lịch đa dịch vụ, khu phức hợp văn hóa-thể thao-giải trí-mua sắm quy mô lớn gắn với các đô thị động lực (như Cao Lãnh, Sa Đéc, khu vực Mỹ Tho và các trung tâm du lịch trọng điểm), hình thành các không gian kinh tế đêm hoạt động hiệu quả, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Khai thác các sản phẩm du lịch đặc trưng

Theo kế hoạch, Đồng Tháp tập trung phát triển, nâng cao chất lượng các nhóm sản phẩm đặc trưng, gồm: du lịch văn hóa, lịch sử, di sản; du lịch sinh thái, nông nghiệp, nông thôn, cộng đồng, làng nghề; du lịch sông nước, miệt vườn, du thuyền trên sông Tiền, trải nghiệm cù lao, làng nghề, chợ nổi và đời sống văn hóa sông nước; du lịch biển, nghỉ dưỡng, thể thao và trải nghiệm hệ sinh thái ven biển; du lịch chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng; du lịch MICE, lễ hội, sự kiện và thể thao; du lịch mua sắm gắn với OCOP, đặc sản địa phương, ẩm thực và kinh tế đêm.

Du khách nước ngoài tham quan Làng cổ Đông Hòa Hiệp. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Tỉnh tập trung khai thác sản phẩm du lịch đặc trưng, có giá trị nổi bật gắn với 5 di tích quốc gia đặc biệt gồm: Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút; Chiến thắng Ấp Bắc; các địa điểm Khởi nghĩa Trương Định; Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc và Khu di tích Gò Tháp; phát huy giá trị Lăng Hoàng Gia, Nhà Đốc Phủ Hải; nâng cao chất lượng các điểm đến: Vườn Quốc gia Tràm Chim, Gáo Giồng, Xẻo Quít, Làng hoa Sa Đéc, Làng cổ Đông Hòa Hiệp, các cù lao, chợ nổi Cái Bè và không gian du lịch ven biển.

Về định vị thương hiệu, Đồng Tháp khai thác, nâng tầm các thương hiệu “Phố Sen Cao Lãnh," “Phố Hoa Sa Đéc," “Mỹ Tho Đại phố” gắn với du lịch đô thị, văn hóa, MICE, lễ hội và kinh tế đêm; xây dựng du lịch sen trở thành sản phẩm nhận diện gắn với thương hiệu “Đất Sen Hồng"./.

Đồng Tháp tạo điểm nhấn du lịch với lễ hội làng cổ và không gian chợ nổi Với việc kết hợp hoạt động trải nghiệm di sản, làng nghề, ẩm thực và không gian sinh hoạt cộng đồng, tuần lễ văn hóa tháng 11 được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn cho tỉnh Đồng Tháp.