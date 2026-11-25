Theo Kế hoạch phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 18,5 triệu lượt khách du lịch; trong đó có khoảng 1,1 triệu lượt khách quốc tế.

Xây dựng thương hiệu du lịch "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh"

Kế hoạch đề ra mục tiêu đưa du lịch Gia Lai thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến du lịch chất lượng cao, xanh, thông minh, sáng tạo, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh cao.

Định vị, phát triển thương hiệu du lịch "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh," hình thành rõ nét hai không gian du lịch chủ đạo; tập trung triển khai 5 chương trình phát triển du lịch trọng tâm; tăng cường liên kết giữa Quy Nhơn, Pleiku và các vùng động lực du lịch của tỉnh.

Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 18,5 triệu lượt khách du lịch; trong đó khoảng 1,1 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 45.500 tỷ đồng; thời gian lưu trú bình quân đạt từ 3 ngày trở lên; có khoảng 33.000 phòng lưu trú du lịch; trên 25.000 lao động trực tiếp phục vụ du lịch được đào tạo, bồi dưỡng.

Cùng với đó, số hóa 20-30 điểm đến trọng điểm; có từ 20 điểm đến trở lên áp dụng tiêu chí hoặc giải pháp du lịch xanh.

Tỉnh lên kế hoạch phát triển 6 nhóm sản phẩm du lịch chủ lực; mỗi địa phương có tiềm năng du lịch có ít nhất 1 sản phẩm đặc trưng; hình thành 5-7 sự kiện du lịch thường niên có khả năng thu hút khách; hình thành ít nhất 5 tuyến/tour liên kết biển-đại ngàn.

Phát triển 2 không gian du lịch chủ đạo

Tỉnh tổ chức thực hiện định hướng phát triển không gian du lịch thành hai không gian chủ đạo. Một là không gian biển-đô thị-đảo-bán đảo với trọng tâm là Quy Nhơn, Phương Mai, Quy Nhơn Nam, Nhơn Lý-Nhơn Hải-Nhơn Châu, Cát Tiến-Hoài Nhơn Bắc; ưu tiên phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng, đô thị, thể thao biển, tàu biển, MICE, khoa học-giáo dục, ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí và kinh tế ban đêm.

Hai là không gian cao nguyên-rừng-hồ-văn hóa, trọng tâm là Pleiku-Biển Hồ-Chư Đang Ya, Kon Hà Nừng-Kon Ka Kinh-K50, An Khê-Tây Sơn, các làng văn hóa cộng đồng và các địa bàn có tài nguyên nông nghiệp, sinh thái, lịch sử; phát triển du lịch văn hóa Tây Nguyên, cồng chiêng, võ cổ truyền, sinh thái rừng-hồ, nông nghiệp, cộng đồng và kết nối cửa khẩu phù hợp quy định.

Bãi Kỳ Co - bãi biển thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: TTXVN phát)

Hai không gian được liên kết thành hành trình thống nhất theo trục biển-đô thị-văn hóa-đại ngàn; lấy Quy Nhơn làm cửa ngõ đón khách, phát huy hệ thống sản phẩm văn hóa để tạo trải nghiệm, kết nối cao nguyên để kéo dài lưu trú và phát triển dịch vụ, ẩm thực, mua sắm, sự kiện để tăng chi tiêu.

Phát triển 6 sản phẩm du lịch chủ lực

Gia Lai sẽ tập trung phát triển 6 sản phẩm du lịch chủ lực gồm: Du lịch biển-nghỉ dưỡng-đô thị-kinh tế ban đêm tập trung Quy Nhơn, Phương Mai, Quy Nhơn Nam và dải ven biển; phát triển nghỉ dưỡng biển cao cấp, ẩm thực, mua sắm, giải trí ban đêm, thể thao biển, du thuyền, sự kiện và dịch vụ chất lượng cao.

Du lịch “Đại ngàn”-sinh thái-rừng-hồ tập trung Kon Hà Nừng, Kon Ka Kinh, K50, Biển Hồ, Chư Đăng Ya; phát triển theo nguyên tắc bảo vệ hệ sinh thái, kiểm soát sức chịu tải, hạn chế xây dựng đại trà trong khu vực nhạy cảm.

Du lịch văn hóa-di sản-công nghiệp văn hóa kết nối Sa Huỳnh-Chăm pa-Tây Sơn-võ cổ truyền-Tây Nguyên-cồng chiêng; phát triển biểu diễn, bảo tàng, trải nghiệm làng, workshop, nghệ thuật truyền thống, thời trang thổ cẩm, ẩm thực, phim trường và sản phẩm sáng tạo.

Du lịch thể thao-kinh tế sự kiện: phát triển sản phẩm gắn với võ cổ truyền, golf, marathon, kickboxing, thể thao biển, địa hình, đua thuyền; tổ chức sự kiện theo chuỗi giá trị khách đến-lưu trú-ăn uống-tham quan-mua sắm-truyền thông, hướng tới sản phẩm thường niên.

Đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai). (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Du lịch MICE-khoa học-giáo dục: phát huy lợi thế ICISE, Tổ hợp Không gian khoa học, hệ thống hội nghị, hội thảo, triển lãm, nghiên cứu và giáo dục trải nghiệm; phát triển sản phẩm “Meet in Gia Lai-Discover Gia Lai," kết nối hội nghị tại Quy Nhơn với hành trình khám phá đại ngàn.

Du lịch chăm sóc sức khỏe-nghỉ dưỡng-chữa lành khai thác có chọn lọc tài nguyên khoáng nóng, thảo dược, nghỉ dưỡng, thiền, yoga, phục hồi sức khỏe và thể thao; gắn với hệ thống y tế, cơ sở chăm sóc sức khỏe phù hợp quy định./.

Gia Lai đẩy mạnh kết nối biển-cao nguyên, tạo sức bật cho du lịch Gia Lai kết nối du lịch biển-cao nguyên, phát triển sản phẩm đặc sắc, mở rộng hạ tầng giao thông và nâng chất lượng dịch vụ nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng trải nghiệm và hút du khách.