Từ những trải nghiệm văn hóa, di sản lịch sử giàu bản sắc đến lợi thế kết nối các điểm đến trong khu vực, Đồng Nai đang từng bước trở thành điểm đến mới, tạo sức hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Việc đón các chuyến tàu du lịch cao cấp cập cảng Phước An mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, khai thác tiềm năng, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế.

Khách quốc tế hào hứng khám phá văn hóa phương

Mới đây, tàu du lịch quốc tế cao cấp Celebrity Millennium cập cảng Phước An (thành phố Đồng Nai) chở 2.300 du khách quốc tế đến từ Mỹ, Anh, Canada, Australia… Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc, tham quan các gian hàng, tìm hiểu những giá trị lịch sử, truyền thống, thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Những trải nghiệm mới mẻ, gần gũi cùng sự đón tiếp nồng hậu của người dân địa phương mang đến cho du khách nhiều thích thú, để lại ấn tượng đẹp về vùng đất, con người Đồng Nai.

Bà Monica, du khách quốc tế cho biết, bà cảm thấy vô cùng tuyệt vời, mọi thứ đều vượt ngoài mong đợi. Không gian đẹp, con người thân thiện. “Tôi thực sự bất ngờ khi có được những trải nghiệm tuyệt vời như vậy. Địa điểm tổ chức, con người, các chương trình biểu diễn và mọi hoạt động đều để lại ấn tượng sâu sắc. Tôi rất hạnh phúc khi có mặt tại đây và trực tiếp khám phá văn hóa đặc sắc của Đồng Nai,” bà Monica chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út tặng bình gốm truyền thống Biên Hòa và hoa cho các thành viên tàu Celebrity Millennium. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Không chỉ được tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Đồng Nai, khách quốc tế còn được hòa mình vào không gian văn hóa cồng chiêng, thưởng thức các điệu múa dân tộc, tham gia các trò chơi dân gian, tự tay làm các sản phẩm gốm truyền thống. Thông qua các hoạt động tương tác trực tiếp, du khách chủ động khám phá, cảm nhận văn hóa bản địa, tạo sự thích thú, phấn khích, như được “chạm tay” vào những giá trị đặc trưng của vùng đất Đồng Nai.

Du khách Christine Jenkin đến từ New Zealand cảm thấy vô cùng thích thú và ấn tượng khi lần đầu tiên được nghe âm thanh đàn đá do các cô bé biểu diễn. Những người có mặt ở đây đều thấy thú vị với màn trình diễn, cảm nhận âm thanh trong trẻo, độc đáo của loại nhạc cụ này.

“Tôi còn được tự tay làm một chiếc bình gốm theo sở thích, trực tiếp chạm vào đất nặn, tạo hình sản phẩm. Đó là một trải nghiệm rất thú vị,, du khách Christine Jenkin chia sẻ.

Chuẩn bị điều kiện đón dòng khách quốc tế

Để thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế, bên cạnh việc phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và tài nguyên du lịch sẵn có, Đồng Nai chú trọng tăng cường liên kết giữa cảng biển, doanh nghiệp lữ hành và các điểm đến trong khu vực.

Sự kết nối này không chỉ tạo thuận lợi trong việc đón, phục vụ khách mà còn mở ra cơ hội xây dựng những hành trình tham quan phong phú, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng, qua đó gia tăng sức hấp dẫn đối với khách quốc tế.

Đáng chú ý, trong năm 2026, các đơn vị lữ hành đã 6 lần tổ chức đón và phục vụ các tàu du lịch quốc tế tại Cảng Phước An. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy tiềm năng khai thác du lịch tàu biển tại Đồng Nai, đồng thời mở ra cơ hội để địa phương đẩy mạnh quảng bá, thu hút thêm các dòng khách quốc tế, kết nối với những hành trình du lịch liên vùng.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết, Cảng Phước An đang dần trở thành điểm đến mới của du lịch tàu biển. Đây là chuyến tàu thứ 6 trong năm 2026 mà đơn vị tổ chức đón và phục vụ tại cảng. Hoạt động lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu bước tiến trong việc phối hợp với thành phố Đồng Nai xây dựng chiến lược thu hút khách quốc tế một cách bài bản, trong đó chú trọng khách du lịch tàu biển.

Bà Thanh Trà cho biết, mỗi chuyến tàu quốc tế thường đưa hàng nghìn du khách đến các điểm dừng chân. Do đó, kỳ vọng du khách khi đến Đồng Nai sẽ có thêm nhiều chương trình tham quan, trải nghiệm đặc sắc, kết hợp với các hành trình tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là định hướng mà Saigontourist quan tâm, nhằm tăng cường kết nối du lịch giữa hai địa phương, khai thác hiệu quả những sản phẩm mang tính đặc trưng của từng vùng.

Bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai thông tin, địa phương có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, từ tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan sông, hồ đến hệ thống các khu bảo tồn, vườn quốc gia và những điểm du lịch gắn với thiên nhiên.

Hiện thành phố có 3 khu rừng lớn gồm: Vườn quốc gia Cát Tiên, Vườn quốc gia Bù Gia Mập và Khu Bảo tồn thiên nhiên-văn hóa Đồng Nai. Các điểm đến hấp dẫn khác như núi Bà Rá, núi Chứa Chan, hồ Trị An có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm.

Cùng với lợi thế về thiên nhiên, Đồng Nai còn là vùng đất đa dạng về văn hóa với 121 di tích. Thời gian qua, địa phương chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản gắn với phát triển làng nghề truyền thống, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc. Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế đó, thành phố đang từng bước xây dựng, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, với mong muốn chào đón du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Theo bà Lê Thị Ngọc Loan, Thành phố đã ban hành nghị quyết về phát triển du lịch trên cơ sở khai thác lợi thế, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đồng thời, địa phương mong muốn tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác du lịch với Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh vùng Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Lâm Đồng để hình thành những tour, tuyến liên kết, đa dạng hóa sản phẩm và thu hút du khách.

Đối với dòng khách tàu biển quốc tế cập Cảng Phước An, thành phố đang phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn những điểm đến tiêu biểu, mang đậm dấu ấn thiên nhiên, văn hóa và lịch sử để xây dựng chương trình tham quan phù hợp.

Do thời gian lưu lại của khách chỉ khoảng 12 giờ, việc lựa chọn các điểm đến cần được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm hành trình thuận tiện, hợp lý, giúp du khách trong khoảng thời gian ngắn có thể khám phá, trải nghiệm, cảm nhận rõ nét những giá trị đặc trưng của vùng đất Đồng Nai./.

Đồng Nai đón đoàn 2.300 khách quốc tế cập cảng Phước An Với định hướng trở thành cực tăng trưởng quốc gia, Đồng Nai hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và hạnh phúc, phát triển du lịch trở thành lĩnh vực có nhiều đóng góp cho kinh tế địa phương.