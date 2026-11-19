Ngày 19/11, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức lễ đón tàu du lịch quốc tế cao cấp Celebrity Millennium cập cảng Phước An. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 diễn ra từ ngày 18-24/11.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cùng các đơn vị liên quan chào mừng đoàn khách quốc tế đến với thành phố, thể hiện sự hiếu khách và mong muốn tăng cường kết nối, phát triển du lịch.

Tàu Celebrity Millennium thuộc thương hiệu Celebrity Cruises trong hệ thống Royal Caribbean Group, chuyên khai thác các hành trình du lịch biển quốc tế cao cấp. Tàu chở 2.300 du khách đến từ các thị trường Hoa Kỳ, Anh, Canada và Australia, khởi hành từ Hồng Kông (Trung Quốc), thực hiện hải trình qua Việt Nam từ ngày 14-19/11, lần lượt ghé thăm các điểm đến Hạ Long, Chân Mây và Phước An.

Chuyến tàu Celebrity Millennium chở 2.300 du khách đến từ các nước: Mỹ, Anh, Canada và Úc cập cảng Phước An, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Tàu cập cảng Phước An mang đến cho du khách cơ hội khám phá các điểm đến, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và đời sống địa phương. Trong thời gian tàu neo đậu, du khách tham gia nhiều chương trình tham quan tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 với chủ đề “Đồng Nai-Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa” gồm 24 chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và giao lưu đối ngoại, nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đồng Nai, tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Việc đón tàu du lịch quốc tế tại cảng Phước An góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch đường biển, mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Đồng Nai đến với bạn bè quốc tế.

Bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai, thông tin địa phương sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, đặc biệt là hệ thống sông, hồ, núi, rừng cùng các điểm đến gắn với thiên nhiên.

Thành phố Đồng Nai đón khoảng 600 du khách quốc tế cập cảng Phước An, bắt đầu các chuyến tham quan, du lịch tại địa phương. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Đồng Nai hiện có 3 khu rừng lớn gồm Khu bảo tồn thiên nhiên-văn hóa Đồng Nai, Vườn quốc gia Cát Tiên và Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Địa phương đang triển khai các định hướng phát triển du lịch, gắn với việc phát huy lợi thế từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đồng Nai mong muốn chào đón du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là khách quốc tế, đến khám phá những điểm đến hấp dẫn như Vườn quốc gia Cát Tiên, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, núi Bà Rá, núi Chứa Chan hay các khu trải nghiệm ven hồ. Trong đó, hồ Trị An đang được chuẩn bị các điều kiện để khai thác du lịch.

Không chỉ có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, Đồng Nai còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa với 121 di tích cùng những giá trị truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc. Địa phương đặc biệt quan tâm công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích, làng nghề truyền thống và bản sắc văn hóa của đồng bào S'tiêng, Chơ Ro...

Từ lợi thế sẵn có, Đồng Nai đang từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa và cảm nhận rõ hơn về văn hóa của vùng đất giàu bản sắc.

Trong tương lai, với định hướng trở thành cực tăng trưởng quốc gia, Đồng Nai hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và hạnh phúc, phát triển du lịch trở thành lĩnh vực có nhiều đóng góp cho kinh tế địa phương./.

Quảng Ninh mở rộng thị trường, hướng tới đón 6 triệu lượt khách quốc tế Việc đổi mới sản phẩm, bổ sung các dịch vụ chất lượng cao, đa dạng hóa hành trình trải nghiệm sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của Quảng Ninh và tạo thêm lựa chọn cho các phân khúc khách quốc tế.