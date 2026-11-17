Nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), thành phố Huế miễn phí vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong ngày 23/11; riêng di tích Hải Vân Quan áp dụng chính sách miễn phí trong cả hai ngày 23-24/11.

Ngày 17/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo công dân Việt Nam sẽ được miễn phí vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế từ 7-17 giờ ngày 23/11. Đối với di tích Hải Vân Quan, chính sách miễn phí được áp dụng trong hai ngày 23 và 24/11.

Hoạt động nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận, tìm hiểu các giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Cùng với chính sách miễn phí vé tham quan, thành phố Huế tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, với cao điểm từ ngày 18-24/11.

Các chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai, tập trung giới thiệu những giá trị tiêu biểu của văn hóa Việt Nam và văn hóa Huế, kết hợp các hình thức tiếp cận mới thông qua công nghệ số.

Đáng chú ý, ngày 22/11, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế sẽ diễn ra triển lãm giới thiệu thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số. Điểm nhấn của triển lãm là các tác phẩm thơ vận dụng thể loại Hồi văn kiêm liên hoàn với 128 cách đọc, tạo thành 128 bài thơ khác nhau. Thông qua công nghệ số, công chúng có cơ hội khám phá nghệ thuật ngôn ngữ thơ độc đáo của vua Thiệu Trị bằng hình thức trực quan, sinh động.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động còn có Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chương trình nghệ thuật kết hợp truyền thống và đương đại, giới thiệu Nhã nhạc, Ca Huế, áo dài và âm nhạc dân gian.

Không gian văn hóa và trải nghiệm cộng đồng cũng được tổ chức với nhiều nội dung như triển lãm ảnh “Văn hóa Huế - Hội nhập và phát triển;” giới thiệu sách, báo, tư liệu về văn hóa Việt Nam và văn hóa Huế; không gian áo dài, nghề may áo dài và các nghề thủ công truyền thống.

Người dân, học sinh, sinh viên và du khách có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm, trình diễn thư pháp, nghệ thuật dân gian, tìm hiểu nhạc cụ truyền thống và Ca Huế.

Đặc biệt, các trò chơi cung đình và dân gian như đầu hồ, bài vụ, xăm hường được tổ chức trong không gian Hoàng cung Huế, góp phần tái hiện một số nét sinh hoạt văn hóa truyền thống, tạo thêm trải nghiệm cho công chúng khi tham quan di sản.

Thông qua việc miễn phí vé tham quan và tổ chức các hoạt động hưởng ứng, thành phố Huế mong muốn lan tỏa giá trị di sản, khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại./.

Doanh thu du lịch Huế vượt mục tiêu của năm 2026 Trong 10 tháng năm 2026, du lịch Huế ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với doanh thu đạt khoảng 16.600 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm.