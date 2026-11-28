Nhiều diễn viên, nhà làm phim xuất hiện tại lễ khai mạc liên hoan phim. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tối 28/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần 8 chính thức được khai mạc, khởi động chuỗi 5 ngày với nhiều hoạt động điện ảnh đa dạng.

Chương trình tạo diễn đàn chuyên môn nhằm tôn vinh, thúc đẩy tiếng nói nghệ thuật đặc sắc Việt ra thế giới, đồng thời đặt điện ảnh nội địa vào nhiệm vụ phát triển công nghiệp văn hóa, thực sự trở thành sức mạnh mềm quốc gia.

Phim trên 200 tỷ đồng được vinh danh

Tại sự kiện, ban tổ chức vinh danh 4 cá nhân là nghệ sỹ, nhà làm phim có thành tích nổi bật tại các liên hoan phim quốc tế là Dương Diệu Linh (đạo diễn "Mưa trên cánh bướm" - 2025) và Nguyễn Thiên Ân (đạo diễn "Giấc mơ là ốc sên" - 2026); 2 tác phẩm có doanh thu phòng vé cao nhất 2025 và 2026, lần lượt là "Mưa đỏ," "Trại buôn người."

HANIFF cũng dành sân khấu cho 10 phim có doanh thu trên 200 tỷ đồng ở cùng giai đoạn, gồm "Thỏ ơi!!" "Bộ tứ báo thủ," "Tử chiến trên không," "Thám tử Kiên," "Nhà gia tiên," "Lật mặt 8," "Nghỉ Hè sợ nghỉ hưu," "Truy tìm long diên hương," "Phí phông" và trường hợp cập nhật mới nhất "Trại giam hạnh phúc" (đang chiếu).

Galaxy Studios, nhà phát hành 6 trong tổng số 10 phim kể trên, được vinh danh đơn vị có đóng góp nổi bật với sự phát triển thị trường điện ảnh Việt Nam.

Các cá nhân, đại diện đoàn phim, doanh nghiệp có đóng góp cho sự phát triển của thị trường điện ảnh Việt giai đoạn 2025-2026. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Đây là ghi nhận của ban tổ chức liên hoan phim đối với các tác phẩm thương mại - dòng phim gắn kết sáng tạo nghệ thuật với thị trường, thúc đẩy đầu tư, hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ và mở rộng không gian phát triển điện ảnh.

Phát biểu tại sự kiện khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định điện ảnh ngày càng có vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, trong đó điện ảnh cần giữ vai trò tiên phong.

"Chính phủ Việt Nam mong muốn các đối tác, nghệ sĩ, nhà làm phim quốc tế tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức, công nghệ, kinh nghiệm, đồng hành triển khai nhiều dự án có giá trị, để điện ảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh thế giới," Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói thêm.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Cũng trong khuôn khổ chương trình năm nay, ban tổ chức lần đầu mang đến mô hình Chợ Dự án tại HANIFF, tạo điều kiện phát triển các dự án phim ở cả dòng phim tác giả giàu tính nghệ thuật và dòng phim thương mại, hướng tới thị trường đại chúng.

Dẫn dắt chương trình là các chuyên gia từ Liên hoan phim Quốc tế Busan, Pháp, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ cùng các nhà làm phim trong nước đã có kinh nghiệm "đỡ đầu" dự án điện ảnh.

Ông Park Sungho, chuyên gia từ Liên hoan phim Busan, nhận định các ý tưởng từ Đông Nam Á còn dồi dào, có mạch nguồn sáng tạo riêng chưa được khai phá hết. “Tôi mong rằng các bạn sẽ giữ vững niềm tin vào câu chuyện mình muốn kể, bởi mỗi câu chuyện đều xứng đáng có cơ hội được lắng nghe và được đưa lên màn ảnh," ông Sungho nhận xét về Chợ Dự án.

Hệ sinh thái trọn vẹn cho điện ảnh Việt

HANIFF lần 8 - năm 2026 - đã chọn ra 124 phim từ 870 tác phẩm được gửi về từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều phim là tác phẩm đặc sắc được các quốc gia tuyển chọn làm phim dự thi sơ tuyển Oscar.

Số khác từng được vinh danh, thắng giải tại các liên hoan phim lớn ở Venice, Berlin và Cannes. Nhiều phim được ghi nhận đã phát hết vé từ những ngày đầu tiên.

Năm nay Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần 8 gây chú ý với số lượng hoạt động tăng mạnh, từ chiếu phim, giao lưu đoàn phim, các hội thảo chuyên đề, Chợ Dự án Phim (đỡ đầu các dự án điện ảnh đang trong giai đoạn "thai nghén" chưa thành hình) đến các Chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh, và Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (mô hình kết nối người làm phim, nhà sản xuất và nhà phát hành)...

Các chương trình này đã được đồng loạt khởi động trong hôm nay 28/11.

Các chuyên gia thuộc chương trình Chợ Dự án phim. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhận định việc có các hoạt động đa dạng và thiết thực là bước tiến quan trọng, gắn kết sáng tạo nghệ thuật với thị trường, thúc đẩy đầu tư, hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ và mở rộng không gian phát triển điện ảnh; đồng thời hướng đến tạo hệ sinh thái hoàn chỉnh cho điện ảnh Việt.

Trong đó, Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số ở lần đầu tổ chức đã thu hút hơn 160 đối tác quốc tế đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổ chức thành 62 gian hàng.

Chương trình Vườn ươm tài năng điện ảnh, cũng lần đầu tiên có tại HANIFF, có sự tham gia của các chuyên gia Hàn Quốc, Ấn Độ và Việt Nam, chọn lọc 30 gương mặt diễn xuất triển vọng. Các cá nhân này còn có cơ hội được thử vai trực tiếp ở 4 dự án phim đang trong giai đoạn khởi động.

Diễn viên Quốc Toàn được tuyển chọn vào Vườn ươm tài năng điện ảnh HANIFF 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bên cạnh đó là sự trở lại của chương trình Chợ Dự án Phim, giới thiệu 10 dự án đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, tuyển chọn từ hơn 60 hồ sơ đăng ký trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là số lượng hồ sơ đăng ký kỷ lục.

Song song với đó là nhiều hoạt động giới thiệu các tác phẩm quảng bá hình ảnh Hà Nội, giới thiệu cho các đại biểu về hạ tầng không gian sáng tạo, các điểm đến văn hóa, lịch sử, con người, danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội… để gia tăng các giá trị sản phẩm, thu hút các đoàn làm phim quốc tế đến với Hà Nội, hợp tác và lan tỏa công nghiệp giải trí thủ đô ra thế giới.

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ghi nhận HANIFF lần 8 tiếp tục khẳng định là một thương hiệu liên hoan phim có quy mô lớn, góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam và thành phố Hà Nội an toàn, thân thiện, mến khách./.

Đại diện dự thi Oscar của nhiều nước sắp được chiếu độc quyền tại Hà Nội Không chỉ là đại diện cho nền điện ảnh của cả một quốc gia, các phim này còn được bảo chứng thông qua nhiều giải thưởng quốc tế lớn tại Liên hoan phim Venice, Cannes và Berlin.