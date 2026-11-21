Ông Lê Thanh Lịch, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Tái hiện những ngày tháng quan trọng dẫn đến sự kiện 2/9/1945 lịch sử tại Quảng trường Ba Đình, phim "Tuyên ngôn độc lập" sẽ được công chiếu đúng dịp kỷ niệm lễ Quốc khánh năm 2027.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phim do đạo diễn Nghệ sỹ Ưu tú Phi Tiến Sơn và Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam thực hiện.

Câu chuyện phim kéo dài từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh lâm bệnh nặng tại lán Nà Nưa (Tân Trào), đến khi trở lại Hà Nội để cùng Trung ương tuyên bố sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngoài ra dự án còn đưa vào hình ảnh các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Tố...

Dàn diễn viên ban đầu được công bố gồm Trần Việt Bắc, Steven Nguyễn, Nguyễn Văn Hiếu, vợ chồng diễn viên Việt Hoa-Trọng Trí, Lê Lưu Ly, Anh Văn...

Đoàn phim cũng cho biết sẽ tái hiện không khí sục sôi từ núi rừng Việt Bắc đến ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, từ cuộc Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn đến Quảng trường Ba Đình; đồng thời phản ánh vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bối cảnh bấy giờ. Đặc biệt có tuyến nhân vật về vợ chồng nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô.

Từ trái sang: Các diễn viên Anh Văn, Việt Bắc, Việt Hoa, Trọng Trí và Steven Nguyễn chụp cùng đạo diễn Nghệ sỹ Ưu tú Phi Tiến Sơn và Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lê Thanh Lịch. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Dự kiến phần lớn bối cảnh sẽ được dàn dựng tại Trường quay của Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ở xã Đông Anh, Hà Nội.

Theo ông Lê Thanh Lịch, Giám đốc Trung tâm, để kịp ra mắt dịp 2/9/2027, đoàn phim đang triển khai theo kế hoạch đã đề ra. Mong muốn của êkíp là một tác phẩm có chất lượng tư tưởng và nghệ thuật, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Ông cũng xác định dự án rất cần cẩn trọng về mặt nghiên cứu, có trách nhiệm cao ở từng khâu. Người đại diện trung tâm cho biết đã tham vấn các nhà khoa học, chuyên gia lịch sử và điện ảnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với biên kịch, đạo diễn và êkíp sáng tạo nhằm bảo đảm tính chân thực lịch sử và chất lượng nghệ thuật của tác phẩm.

Đạo diễn, Nghệ sỹ Ưu tú Phi Tiến Sơn. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Về phương thức thể hiện, đạo diễn, Nghệ sỹ Ưu tú Phi Tiến Sơn nói sẽ kết hợp khéo léo sự kiện và nhân vật có thật với yếu tố hư cấu nghệ thuật, để đảm bảo tính phim truyện điện ảnh sinh động và có chiều sâu, song nền tảng gốc vẫn là tôn trọng sự thật và các hình tượng lịch sử.

Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trung tâm có chức năng sản xuất, hợp tác sản xuất, phát hành và phổ biến các tác phẩm, ấn phẩm điện ảnh thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Hằng năm, Trung tâm sản xuất khoảng 50 phim tài liệu, phóng sự, phim khoa giáo và tham gia sản xuất các chương trình truyền hình phát sóng trên cả nước. Trong hoạt động chuyên môn, Trung tâm đã giành được nhiều giải thưởng về điện ảnh và báo chí. Đáng chú ý, năm 2025, phim tài liệu “Người giữ hồn di sản” do Trung tâm sản xuất đoạt giải Bông sen Vàng tại Liên hoan phim toàn quốc.

Đào, Phở và Piano, Đạo diễn Phi Tiến Sơn làm phim điện ảnh lịch sử Tuyên ngôn Độc lập Tái hiện giai đoạn lịch sử năm 1945, "Tuyên ngôn độc lập" có thể là phim điện ảnh tiếp theo tái hiện một phần chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên màn ảnh rộng.