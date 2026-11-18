Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa đấu tranh triệt phá thành công đường dây phát tán phim điện ảnh vi phạm bản quyền hoạt động xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa đấu tranh triệt phá thành công đường dây phát tán phim điện ảnh vi phạm bản quyền hoạt động xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng.

Website có tên miền “ophim17.cc” cùng hệ thống máy chủ liên quan đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, chấm dứt việc phát tán trái phép hơn 35.000 bộ phim.

Qua công tác nắm tình hình và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm rõ hoạt động của đường dây phát tán phim điện ảnh vi phạm bản quyền hoạt động xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2022, Lê Văn S. (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Quảng Ninh) được một đối tượng người Trung Quốc thuê tạo lập, quản trị và vận hành website “ophim17.cc” với tiền công từ 100 đến 150 triệu đồng mỗi tháng./.