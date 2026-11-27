Khép lại hành trình tại World Cup U17 2026, sau tiếng còi mãn cuộc, Huấn luyện viên Cristiano Roland cùng các học trò tiến về phía khán đài để tri ân người hâm mộ tại Qatar.

Bản tin 60s ngày 27/11/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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