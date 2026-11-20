Sau quãng thời gian khoảng 2 tháng tập luyện, đội tuyển U17 Việt Nam đã hoàn tất khâu chuẩn bị để chính thức bước vào hành trình tại vòng chung kết U17 World Cup 2026 (Qatar).

Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ ở trận ra quân vào lúc 20 giờ ngày 20/11 trên sân vận động Aspire Zone (Al Rayyan).

Tiếp đến, thầy trò ông Cristiano Roland sẽ lần lượt chạm trán U17 New Zealand (22g30, ngày 23/11) và U17 Mali (20g, ngày 26/11).

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại giải U17 World Cup 2026.

Giải đấu tại Qatar sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển U17 Việt Nam góp mặt tại sân chơi FIFA U17 World Cup, đánh dấu cột mốc đáng chú ý của bóng đá trẻ Việt Nam.

Trước khi bước vào giải đấu, huấn luyện viên Cristiano Roland nhìn nhận sự khác biệt về trình độ giữa sân chơi châu Á và World Cup. Vì thế, ông cho rằng U17 Việt Nam cần duy trì bản sắc trong lối chơi, đồng thời cải thiện tốc độ xử lý, chất lượng phối hợp và cường độ thi đấu để thích ứng với yêu cầu cao hơn.

Theo chiến lược gia người Brazil, điều quan trọng là toàn đội phải nỗ lực thực hiện đúng đấu pháp, duy trì tinh thần tích cực và không từ bỏ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trước mắt, U17 Việt Nam chỉ tập trung cho cuộc đối đầu với U17 Bỉ, chưa nghĩ đến những trận đấu tiếp theo./.

U17 Việt Nam sẵn sàng đối đầu U17 Bỉ tại vòng chung kết U17 World Cup 2026 Sau thời gian dài chuẩn bị, đội tuyển U17 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào trận đấu ra quân với U17 Bỉ tại bảng G vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.