Chiều 19/11, đội tuyển U17 Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng, khép lại hành trình chuẩn bị kéo dài gần hai tháng trước khi chính thức bước vào tranh tài tại vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Khác với những buổi tập trước đó tập trung vào các nội dung chuyên môn, buổi tập cuối cùng được ban huấn luyện chủ động xây dựng theo hướng tạo tâm lý thoải mái, giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực trước thời điểm bước vào giải đấu lớn.

Tại buổi tập, Trưởng đoàn U17 Việt Nam tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 Đoàn Anh Tuấn đã có những lời chia sẻ, động viên tinh thần các cầu thủ. Nhìn lại hành trình chuẩn bị kéo dài gần hai tháng, bắt đầu từ ngày 20/9 với các chuyến tập huấn và thi đấu, Trưởng đoàn Đoàn Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực, sự hy sinh và tinh thần vượt khó của toàn thể thành viên đội tuyển.

Trưởng đoàn Đoàn Anh Tuấn cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết là yếu tố xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển của U17 Việt Nam. Huấn luyện viên Cristiano Roland luôn đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với tập thể, yêu cầu các cầu thủ cùng hướng đến mục tiêu chung.

Theo ông Đoàn Anh Tuấn, hành trình từ vòng loại, chức vô địch U17 Đông Nam Á đến tấm vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026 sau vòng chung kết U17 châu Á đều là kết quả của sự đồng lòng và nỗ lực tập thể, đồng thời mong muốn các cầu thủ tiếp tục phát huy tinh thần ấy, tuân thủ chỉ đạo chuyên môn của ban huấn luyện và giữ vững sự đoàn kết khi bước vào những thử thách tại World Cup.

Hôm nay (20/11), U17 Việt Nam sẽ chính thức ra quân tại bảng G bằng cuộc đối đầu với U17 Bỉ. Sau hành trình chuẩn bị công phu và nhiều nỗ lực, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland đã sẵn sàng bước vào sân chơi lớn nhất thế giới ở cấp độ U17, với quyết tâm thể hiện tốt nhất khả năng và tinh thần của bóng đá Việt Nam.

U17 Việt Nam cần tự tin và tận hưởng cơ hội tại World Cup

Trước trận ra quân, huấn luyện viên Cristiano Roland nhấn mạnh yếu tố tự tin, tinh thần thoải mái và niềm vui chơi bóng, đồng thời khẳng định U17 Việt Nam sẽ nỗ lực thể hiện tốt nhất khả năng trong cuộc đối đầu với U17 Bỉ.

Nhà cầm quân người Brazil đánh giá hai tháng vừa qua đều là những giai đoạn quan trọng trong quá trình hoàn thiện sự chuẩn bị của đội tuyển. Dù ý thức rõ trình độ của các đối thủ tại sân chơi thế giới, ông cho rằng điều quan trọng nhất lúc này là các cầu thủ phải thể hiện được năng lực và chơi với tinh thần tốt nhất.

Ông Roland khẳng định U17 Việt Nam sẽ nỗ lực thể hiện tốt nhất khả năng trong cuộc đối đầu với U17 Bỉ. (Nguồn: VFF)

“Tôi chỉ muốn các cầu thủ thể hiện tốt nhất, chơi hết mình. Khi trận đấu kết thúc, dù kết quả như thế nào, chúng tôi cũng sẽ tự hào về những gì đã làm,” ông Cristiano Roland chia sẻ.

Theo ông, các cầu thủ cần bước vào sân với tâm thế tự tin, vui vẻ và thoải mái, thay vì để áp lực thành tích ảnh hưởng đến màn trình diễn. “Cơ hội đến với giải đấu lần này có thể là cơ hội duy nhất đối với các em. Vì vậy,tôi muốn các em luôn cảm thấy hân hoan và tự hào khi chơi bóng. Một trong những điều tôi dặn các cầu thủ mỗi ngày là phải cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái khi thi đấu. Trên hết, các em cần có sự tự tin để chơi hết mình.”

Bên cạnh yếu tố tâm lý, ông Cristiano Roland cũng nhìn nhận sự khác biệt về trình độ giữa sân chơi châu Á và World Cup. U17 Việt Nam cần duy trì bản sắc trong lối chơi, đồng thời cải thiện tốc độ xử lý, chất lượng phối hợp và cường độ thi đấu để thích ứng với yêu cầu cao hơn. Ban huấn luyện cũng đặc biệt chú trọng khả năng giữ cân bằng tâm lý, giúp các cầu thủ không bị ảnh hưởng quá nhiều nếu mắc sai sót trong trận đấu.

Theo chiến lược gia người Brazil, điều quan trọng là toàn đội phải nỗ lực thực hiện đúng đấu pháp, duy trì tinh thần tích cực và không từ bỏ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trước mắt, U17 Việt Nam chỉ tập trung cho cuộc đối đầu với U17 Bỉ, chưa nghĩ đến những trận đấu tiếp theo.

“Tôi muốn các em cảm thấy hân hoan, hạnh phúc khi thực hiện những chiến lược và chiến thuật mà ban huấn luyện chuẩn bị. Chúng tôi biết các đối thủ đều là những đội bóng hàng đầu ở châu lục của họ, nhưng toàn đội cần tự tin và tuân thủ lối chơi đã đề ra,” huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết./.

U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận gặp U17 Bỉ Tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân khẳng định U17 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt cho vòng chung kết U17 thế giới, đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng các đồng đội thi đấu hết mình trước những đối thủ mạnh.