Tối 20/11, đội tuyển U17 Việt Nam có màn chào sân ở đấu trường thế giới U17 World Cup 2026 (tổ chức tại Qatar) bằng hai siêu phẩm vào lưới đối thủ U17 Bỉ, với các pha lập công của Lê Sỹ Bách (phút thứ 4) và Chu Ngọc Nguyễn Lực (phút thứ 84).

Dù phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số sát nút 2-3 trước đối thủ đang là đương kim Á quân của giải U17 châu Âu, các cầu thủ trẻ của U17 Việt Nam vẫn thể hiện được sự tự tin và tinh thần quyết tâm cao độ trong lần đầu vươn ra "biển lớn."

Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu và những gì các học trò đã thể hiện, đặc biệt là khả năng ghi hai bàn thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Nhận định về đối thủ, nhà cầm quân Brazil cho rằng U17 Bỉ sở hữu chất lượng chuyên môn rất tốt và có sự khác biệt về đẳng cấp. Tuy nhiên, U17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu những điểm mạnh, điểm yếu của đối phương để tìm kiếm cơ hội khai thác.

"Đối thủ hôm nay có chất lượng rất tốt và là một cái tên tầm cỡ hoàn toàn khác. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về khả năng của đối thủ cũng như những điều có thể tận dụng trong trận đấu để ghi được những bàn thắng như vậy. Tôi rất tự hào về những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân. Các em đã cố gắng hết mình," huấn luyện viên Cristiano Roland chia sẻ.

Theo "thuyền trưởng" của U17 Việt Nam, việc đội nhà sớm có bàn mở tỷ số cũng khiến đối thủ đẩy cao đội hình và gia tăng cường độ tấn công. Trước sức ép liên tục từ U17 Bỉ, U17 Việt Nam đã bộc lộ những khoảng trống trong phòng ngự đồng thời gặp khó khăn về thể lực khi phải duy trì cường độ thi đấu cao.

"Sau bàn thắng đầu tiên, đối thủ đẩy lên rất cao và đưa chúng tôi vào một cường độ thi đấu rất nhanh. Thể lực cũng là một khó khăn của chúng tôi. Khi đối thủ gia tăng sức ép, đội tuyển đã để lộ những khoảng trống và họ tận dụng được điều đó," ông Roland phân tích.

Dù vậy, điều khiến chiến lược gia Brazil hài lòng là tinh thần thi đấu của các cầu thủ được duy trì đến những phút cuối. U17 Việt Nam không buông xuôi sau khi bị dẫn trước và vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, qua đó khép lại trận đấu với hai pha lập công đáng nhớ.

"Tôi rất hài lòng và tự hào vì những gì đội đã thể hiện. Các em đã chơi tốt, giữ được tinh thần cho đến tận những phút cuối cùng. Mặc dù kết quả không phải là một chiến thắng, nhưng tôi nghĩ đây sẽ là niềm tự hào lớn đối với những người làm bóng đá cũng như khán giả Việt Nam”, huấn luyện viên Roland nhấn mạnh.

Các cầu thủ U17 Việt Nam thi đấu ấn tượng và ghi 2 siêu phẩm vào lưới đối thủ U17 Bỉ. (Ảnh: VFF)

Nhà cầm quân Brazil cũng khẳng định tinh thần tập thể tiếp tục là nguyên tắc quan trọng trong cách xây dựng đội tuyển. Theo ông, không một cá nhân nào có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề trên sân, kể cả khi cầu thủ đó có màn trình diễn nổi bật. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục trao đổi với toàn đội để mỗi cầu thủ hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và những điều cần làm vì lợi ích chung.

Về kế hoạch tiếp theo, huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện sẽ phân tích lại trận đấu với U17 Bỉ, đánh giá những điểm đã làm tốt cũng như những hạn chế cần khắc phục, từ đó xây dựng phương án phù hợp cho lượt trận kế tiếp.

"Chúng tôi sẽ nghiên cứu lại trận đấu hôm nay, rút kinh nghiệm và đưa ra những chiến lược cho trận tiếp theo. Cũng giống như hôm nay, toàn đội sẽ tìm những điểm yếu của đối thủ để phát huy. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị và tiếp cận trận đấu với quyết tâm có được kết quả tốt nhất," ông Roland cho biết.

Sau trận ra quân gặp U17 Bỉ, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ lần lượt chạm trán U17 New Zealand (22h30, ngày 23/11) và U17 Mali (20h, ngày 26/11)./.

Lịch thi đấu của đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam lập 2 siêu phẩm vào lưới 'Quỷ đỏ' Bỉ, chào sân ấn tượng ở sân chơi World Cup Hai siêu phẩm từ những pha đá phạt góc lần lượt của Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực giúp U17 Việt Nam có màn chào sân ấn tượng ở sân chơi World Cup 2026, khi chỉ để thua sát nút 2-3 trước U17 Bỉ.