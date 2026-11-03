Tuyển Việt Nam đối đầu Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz tại Casper Cup 2026

Sáng 3/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ công bố Giải bóng đá giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Casper Việt Nam trên cương vị Nhà tài trợ chính.

Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/11 đến 17/11/2026 tại sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, với sự tham dự của đội tuyển Việt Nam và hai đội tuyển khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz. Ba đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF nhấn mạnh việc Casper Cup 2026 được tổ chức trong dịp FIFA Days tháng 11 có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam hướng tới Vòng chung kết AFC Asian Cup 2027.

Đây là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ cầu thủ, hoàn thiện lối chơi và nâng cao chất lượng chuyên môn trước những nhiệm vụ quốc tế sắp tới.

Đại diện nhà tài trợ, ông Vũ Nam Phương, Giám đốc Kinh doanh toàn quốc Công ty Cổ phần Casper Việt Nam cho biết việc đồng hành cùng Casper Cup 2026 tiếp nối hành trình gắn bó với bóng đá Việt Nam từ năm 2022, qua nhiều hoạt động như tài trợ giải thưởng Giải Vô địch Quốc gia V-League, tài trợ Cúp Quốc gia Casper mùa giải 2023/24 và các chương trình phát sóng bóng đá...

Thông qua giải giao hữu lần này, Casper mong muốn đóng góp nguồn lực thiết thực, tạo thêm cơ hội thi đấu quốc tế cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí nỗ lực và khát vọng vươn lên đến cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân ngày 9/11, sau khi V-League 2026/27 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây là cơ sở để huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik và các cộng sự đánh giá phong độ cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.

Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa đến với giải đấu sau khi vượt qua Timor-Leste với tổng tỷ số 7-0 sau hai lượt trận tại vòng loại thứ nhất World Cup 2026 khu vực châu Á, qua đó giành quyền vào vòng loại thứ hai.

Trong đội hình, tiền vệ Chen Po-liang là gương mặt giàu kinh nghiệm với 98 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và 25 bàn thắng. Bên cạnh đó, tiền đạo Ange Kouamé, tiền vệ Yen-Shu Wu và tiền vệ tấn công Emilio Estevez cũng là những cầu thủ đáng chú ý.

Trong khi đó, Cộng hòa Kyrgyz là đối thủ có kinh nghiệm tại đấu trường châu lục. Đội bóng Trung Á đã ba lần giành quyền tham dự Vòng chung kết Asian Cup vào các năm 2019, 2023 và 2027, trong đó thành tích tốt nhất là lọt vào vòng 16 đội tại Asian Cup 2019. Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Cộng hòa Kyrgyz xếp thứ hai bảng D, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự vòng loại thứ ba.

Lực lượng của đội tuyển Cộng hòa Kyrgyz có nhiều gương mặt đáng chú ý như tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov, tiền đạo Joel Kojo, tiền vệ Gulzhigit Alykulov và trung vệ Valeriy Kichin. Trong đó, Alykulov ghi bàn quan trọng ở trận hòa Malaysia tại vòng loại thứ hai, góp phần giúp đội tuyển giành vé dự Asian Cup 2027.

Đặc biệt, Odilzhon Abdurakhmanov là một trong những nhân tố chủ chốt giúp Cộng hòa Kyrgyz lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ hai để góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup. Với những đóng góp nổi bật, tiền vệ này từng được vinh danh với danh hiệu Quả bóng bạc Cộng hòa Kyrgyz năm 2024. Abdurakhmanov cũng là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi đang thi đấu tại V-League 2026/27 trong màu áo Câu lạc bộ Thanh Hóa và được trao băng thủ quân của đội bóng.

Với sự đồng hành của Nhà tài trợ chính Casper Việt Nam, cùng sự tham gia của hai đội tuyển khách mời có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Casper Cup 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, tạo bước chạy đà cho đội tuyển Việt Nam trên hành trình hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong năm 2027./.

Lịch thi đấu Casper Cup 2026. (Ảnh: VFF)

AFC hoãn Asian Cup 2027 sang năm 2028 Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 7/1-5/2/2027 sẽ được chuyển sang thời gian từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028 trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gia tăng những lo ngại về an ninh, hậu cần.