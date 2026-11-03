AFC hoãn Asian Cup 2027 sang năm 2028

Ngày 3/11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo hoãn Vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia, chuyển thời gian tổ chức từ đầu năm 2027 sang giai đoạn cuối năm 2027 và đầu năm 2028, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gia tăng những lo ngại về an ninh, hậu cần và hoạt động đi lại trong khu vực.

Sau quá trình tham vấn với Ban tổ chức nước chủ nhà Saudi Arabia, AFC quyết định điều chỉnh lịch thi đấu của giải.

Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 sẽ được chuyển sang thời gian từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028.

Lịch mới sẽ được trình Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) phê chuẩn.

Trong thông báo, Ban tổ chức cho biết quyết định hoãn giải được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng những diễn biến đặc biệt tại khu vực, kéo theo các thách thức đáng kể về hậu cần và gián đoạn hoạt động đi lại. Việc điều chỉnh lịch là cần thiết nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn cho các đội tuyển tham dự, quan chức, khán giả cùng các bên liên quan.

Lo ngại về an ninh đã gia tăng sau những vụ tấn công nhằm vào Saudi Arabia trong thời gian gần đây. Tình hình an ninh và những trở ngại trong hoạt động đi lại cũng khiến một số sự kiện thể thao khác tại Saudi Arabia phải điều chỉnh hoặc hoãn tổ chức.

Asian Cup 2027 là kỳ thứ 19 của Giải vô địch bóng đá châu Á, quy tụ 24 đội tuyển, thi đấu 51 trận. Đây cũng là lần đầu tiên Saudi Arabia đăng cai giải đấu, với các địa điểm thi đấu được bố trí tại ba thành phố Riyadh, Jeddah và Al Khobar.

Trước đó, AFC và Ban tổ chức địa phương đã hoàn tất lịch thi đấu, công bố địa điểm và giờ bóng lăn cho các trận đấu vào cuối tháng 10 vừa qua.

Theo kết quả bốc thăm của giải đấu cấp đội tuyển quốc gia lớn nhất châu lục này, Việt Nam thuộc bảng E cùng các đội Hàn Quốc, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Yemen./.

Báo Hàn Quốc cảnh báo đội nhà khi chung bảng với Việt Nam tại Asian Cup 2027 Điều khiến chiến tích của Việt Nam được báo chí Hàn Quốc đặc biệt quan tâm nằm ở một chi tiết quan trọng: Việt Nam và Hàn Quốc sẽ nằm cùng bảng tại Asian Cup 2027.