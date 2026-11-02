U23 Singapore và dàn 'sao mai' triển vọng tham dự Giải U23 Gia Lai VTV Cup 2026

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11/2026 tại sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai, với sự tham gia của bốn đội gồm chủ nhà U23 Việt Nam, các đội tuyển khách mời gồm U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore.

Trong đó, U23 Singapore mang theo lực lượng với nhiều gương mặt đã có trải nghiệm thi đấu quốc tế, trong đó đáng chú ý là những cầu thủ từng thử sức tại môi trường bóng đá châu Âu.

Một trong những cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình U23 Singapore là tiền đạo Khairin Nadim Bin Rahim. Sinh năm 2004, Khairin từng ghi dấu ấn khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt Singapore Premier League ở tuổi 15.

Trong quá trình phát triển sự nghiệp, tiền đạo này từng khoác áo Young Lions và Lion City Sailors trước khi gia nhập FC Vizela của Bồ Đào Nha vào tháng 2/2025.

Không chỉ có trải nghiệm thi đấu ở nước ngoài, Khairin Nadim còn là gương mặt quen thuộc của các đội tuyển trẻ Singapore. Cầu thủ này từng góp mặt tại ba kỳ SEA Games 2021, 2023 và 2025, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ khu vực.

Bên cạnh Khairin Nadim, Muhammad Asis Ijlalil Bin Junaidi cũng là một cầu thủ đáng chú ý. Tiền vệ sinh năm 2004 từng có thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha, qua đó có cơ hội tiếp cận môi trường bóng đá khác biệt.

Sự hiện diện của những cầu thủ từng trải nghiệm bóng đá châu Âu được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm kinh nghiệm và sự đa dạng trong cách vận hành lối chơi của U23 Singapore.

Ở tuyến giữa, Amir Syafiz Bin Abdul Rashid là gương mặt có vai trò đáng lưu ý. Sinh năm 2004, tiền vệ này từng được giao trọng trách đội trưởng U23 Singapore trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026.

Kinh nghiệm và khả năng tổ chức của Amir Syafiz có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các tuyến, đặc biệt khi đội bóng phải đối đầu với những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao.

Một điểm đáng chú ý khác trong danh sách đăng ký của U23 Singapore là sự xuất hiện của nhiều cầu thủ sinh năm 2007 và 2008. Những cái tên như Sarvin Raj, Harith Danish, Jaden Heng Kai Jian và Andy Reefqy cho thấy đội bóng đảo quốc sư tử đang tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ sớm tiếp cận môi trường thi đấu quốc tế ở cấp độ U23.

Trong đó, thủ môn Firman Nabil Bin Mohamad Faizal cũng là một gương mặt từng được triệu tập vào đội hình U23 Singapore tham dự vòng loại U23 châu Á 2026.

Với sự kết hợp giữa những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và lớp nhân tố trẻ đang trong quá trình trưởng thành, U23 Singapore hứa hẹn mang đến một diện mạo đáng chờ đợi tại Gia Lai VTV Cup 2026.

Giải đấu không chỉ là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá chiều sâu lực lượng mà còn giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những mục tiêu tiếp theo của bóng đá Singapore.

Theo lịch thi đấu, U23 Singapore sẽ lần lượt gặp U23 Qatar lúc 15 giờ ngày 10/11, U23 Việt Nam lúc 19 giờ ngày 12/11 và U23 Thái Lan lúc 15 giờ ngày 14/11./.

Danh sách đội tuyển U23 Singapore Thủ môn (3): Firman Nabil Bin Mohamad Faizal; Muhammad Aziz Bin Mohamed Yazid; Goh Jun Yang Isaac Hậu vệ (7): Sim Jun Yen; Iryan Fandi Ahmad; Muhammad Ikram Mikhail Bin Mustaqim; Muhammad Fairuz Bin Muhammad Fazli Koh; Jaden Heng Kai Jian; Marcus S/o Mosses; Andy Reefqy Bin Muhammad Hasyim Tiền vệ (9): Sarvin Raj; Harith Danish Bin Irwan; Khairin Nadim Bin Rahim; Shafrel Ariel Bin Shahrul Nizam; Yasir Ibn Nizamudin; Andrew Aw Yong Rei; Ajay Robson S/o Muralithran; Nur Muhammad Asis Ijlalil Bin Junaidi; Amir Syafiz Bin Abdul Rashid Tiền đạo (4): Sahoo Garv; Adrian Jaccard; Timothy Cheng Tin Hang; Kian Jared Ghadessy

Lịch thi đấu giải giao hữu U23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam chạm trán kình địch Thái Lan ở giải Gia Lai VTV Cup 2026, đội vô địch nhận 100.000 USD Giải đấu có sự góp mặt của chủ nhà U23 Việt Nam cùng 3 đội khách mời gồm U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Bốn đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.