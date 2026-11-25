Truyền thông Tây Ban Nha cho biết câu lạc bộ Barcelona đã cử người đứng đầu bộ phận tuyển trạch đến Qatar tìm kiếm những tài năng mới tại World Cup U17, nơi nhiều ngôi sao U17 Việt Nam đang tỏa sáng.

Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Barcelona đã cử ông Joao Amaral, trưởng bộ phận tuyển trạch và là cộng sự thân cận của giám đốc thể thao Deco, sang Qatar để theo dõi giải đấu World Cup U17 năm nay.

Bên cạnh việc đánh giá màn trình diễn của 7 cầu thủ thuộc học viện La Masia đang khoác áo đội tuyển U17 Tây Ban Nha, ông Joao Amaral còn có nhiệm vụ tìm kiếm những gương mặt triển vọng đến từ các nền bóng đá khác. Trong danh sách các đội bóng lớn mà báo chí Tây Ban Nha đưa tin ông Amaral có thể sẽ theo dõi sát sao có nhóm đội bóng Nam Mỹ, cùng những đội bóng lớn ở châu Âu như Bỉ.

Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi đội ngũ của ông Amaral cũng đã chứng kiến trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Bỉ tại giải năm nay./.