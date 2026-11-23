Sau màn ra mắt ấn tượng, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại vòng chung kết U17 World Cup 2026 bằng màn chạm trán U17 New Zealand ở lượt trận thứ 2 bảng G.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand sẽ diễn ra vào lúc 22g30 hôm nay (23/11) tại Aspire Zone, tổ hợp thể thao hiện đại ở Qatar.

Trận đấu này mang tính chất quyết định tấm vé đi tiếp của cả U17 Việt Nam và U17 New Zealand, hai đội đã để thua ở trận ra quân.

Một chiến thắng trước U17 New Zealand sẽ giúp cho "các chiến binh Sao vàng" có cơ hội, ít nhất là tấm vé dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Trước cuộc chạm trán quan trọng này, huấn luyện viên Cristiano Roland khẳng định mục tiêu của U17 Việt Nam vẫn là giành điểm số.

"Trước mỗi đối thủ, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu mỗi trận là có điểm số. Biết rằng trận đấu tới sẽ rất khó khăn nhưng U17 Việt Nam sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể,” huấn luyện viên Cristiano Roland khẳng định.

Ông Cristiano Roland cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ đôi chân trên mặt đất sau những lời khen dành cho hai bàn thắng vào lưới U17 Bỉ. Ông cho rằng sự khiêm tốn và tỉnh táo là những yếu tố cần thiết để U17 Việt Nam bước vào trận đấu tiếp theo với quyết tâm cao nhất.

Ông nói: "Một trong những vấn đề quan trọng là sự khiêm tốn và giữ đôi chân trên mặt đất. Đây là kinh nghiệm rút ra từ những lần thất bại trước và đội cũng vừa nhận trận thua sau chuỗi trận thắng dài. Tôi nghĩ các em sẽ làm tốt điều này."

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand được trực tiếp trên TV360 FPT Play http://fptplay.vn./.

HLV Cristiano Roland tự hào về màn trình diễn của U17 Việt Nam trước U17 Bỉ Sau màn rượt đuổi tỷ số trước U17 Bỉ ở trận mở màn VCK U17 World Cup 2026, HLV Roland bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu và khả năng ghi hai bàn thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn.