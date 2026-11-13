U23 Việt Nam chạm tay vào chức vô địch sau trận thắng U23 Singapore

Đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng tại giải Gia Lai VTV Cup 2026 khi có chiến thắng sát nút 1-0 trước U23 Singapore ở lượt trận thứ 2.

Bảo Long sắm vai người hùng với pha lập công ở phút 70 để mang niềm vui trọn vẹn cho "các chiến binh Sao vàng" ngay tại sân vận động Pleiku (Gia Lai).

Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh giành 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trước đó, đội tuyển U23 Việt Nam đã có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước U23 Thái Lan trong ngày ra quân, nhờ các pha lập công của Nguyễn Minh Tâm (cú đúp) và Williams Minh Hoàng

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Qatar ở lượt cuối. Đây cũng là trận đấu mang tính chất quyết định đến ngôi vô địch giải đấu.

U23 Qatar hiện đang đứng thứ 2 với 4 điểm sau hai lượt trận. Đội bóng này chia điểm 0-0 trước U23 Singapore ở ngày ra quân và thắng 2-1 trước U23 Thái Lan.

Trận "chung kết" giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar sẽ diễn ra vào lúc 19g ngày 14/11. Với cục diện hiện tại, U23 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa để hoàn thành mục tiêu đăng quang.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tiếc nuối

Dù giành được chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore song huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh vẫn bày tỏ sự tiếc nuối khi các học trò bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.

"Thuyền trưởng" của U23 Việt Nam cũng thẳng thắn cho rằng khả năng tận dụng cơ hội là một trong những điểm cần cải thiện trong thời gian tới.

Chia sẻ sau trận đấu, ông Đinh Hồng Vinh cho biết: “Như chúng tôi đã dự đoán trước trận, U23 Singapore sẽ chơi lùi sâu đội hình và gây rất nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam trong việc tổ chức tấn công, xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Chính vì vậy, các cầu thủ gặp nhiều khó khăn trong việc tận dụng cơ hội. Đây là điều khiến tôi cảm thấy tiếc nuối.”

HLV Đinh Hồng Vinh tiếc nuối vì U23 Việt Nam không thắng đậm. (Nguồn: VFF)

Nhà cầm quân của U23 Việt Nam cũng đề cập đến quỹ thời gian chuẩn bị cho giải đấu: “Cũng phải thừa nhận rằng U23 Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu. Tôi nghĩ, nếu có sự chuẩn bị tốt hơn, mọi thứ sẽ được cải thiện, đặc biệt là khả năng dứt điểm của các cầu thủ. Nhìn chung, mọi thứ sẽ thay đổi và tốt hơn trong tương lai.”

Nói về cơ hội cạnh tranh chức vô địch, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết đội tuyển sẽ tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng gặp U23 Qatar, thay vì đặt nặng kết quả khi trận đấu chưa diễn ra.

“Trong bóng đá, khó có thể nói trước điều gì khi luôn có những bất ngờ xảy ra trước khi bóng lăn. Điều quan trọng lúc này là sau trận đấu, các cầu thủ sẽ tập trung hồi phục và nghỉ ngơi thật tốt."

"Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích, đánh giá để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp U23 Qatar. Tại giải đấu này, mục tiêu đầu tiên của U23 Việt Nam là cống hiến những trận đấu hay cho khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước,” ông Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cũng dành lời khen cho tiền vệ Lê Văn Quang Duyệt, cầu thủ đã để lại dấu ấn tích cực qua hai trận đấu vừa qua. Ông cho biết: “Sau trận thắng Singapore, tôi đã dành lời khen cho Quang Duyệt. Trước khi giải đấu diễn ra, tôi chỉ xem Duyệt thi đấu khoảng 30 phút trong trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Đà Nẵng và quyết định trao cho cậu ấy cơ hội thử sức ở giải lần này, nhằm chuẩn bị lực lượng cho năm 2027. Duyệt là một cầu thủ có chất lượng, luôn nỗ lực và khát khao tiến xa hơn trong tương lai.”

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Firdaus Kassim của U23 Singapore cũng đã gửi lời chúc mừng đến đội chủ nhà, đồng thời đánh giá cao chất lượng chuyên môn của U23 Việt Nam.

“Xin chúc mừng U23 Việt Nam với chiến thắng này. Họ chứng tỏ mình không chỉ là đội bóng mạnh ở khu vực Đông Nam Á mà còn cả châu Á. U23 Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng. Việt Nam là hình mẫu để chúng tôi hướng đến và nỗ lực thể hiện tốt hơn trong tương lai,” huấn luyện viên Firdaus Kassim chia sẻ./.

U23 Việt Nam chạm trán kình địch Thái Lan ở giải Gia Lai VTV Cup 2026, đội vô địch nhận 100.000 USD Giải đấu có sự góp mặt của chủ nhà U23 Việt Nam cùng 3 đội khách mời gồm U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Bốn đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.