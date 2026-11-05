Vòng 7 V-League: Tâm điểm Công an Hà Nội chạm trán Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27 sẽ tiếp tục sôi động với những màn so tài hấp dẫn ở vòng 7, diễn ra từ ngày 6/11 đến 8/11/2026. Trong đó, sân Hàng Đẫy sẽ trở thành tâm điểm với trận derby ngành Công an, nơi chủ nhà Công an Hà Nội (11 điểm, xếp thứ 3) sẽ tiếp đón đội khách Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh (10 điểm, xếp thứ 6).

Công an Hà Nội đang không có phong độ tốt ở V-League với chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng. Đặc biệt, đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking thường gặp nhiều khó khăn ở những tuần đấu phải chia sức cho đấu trường châu lục.

Với việc đại diện Thủ đô vừa trải qua 90 phút căng sức trước đại diện Nhật Bản là Kyoto Sanga FC hồi giữa tuần, đây sẽ là cơ hội để Công an Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu có điểm ở chuyến làm khách đến sân Hàng Đẫy.

Cũng phải chia sức cho đấu trường châu lục còn có trường hợp của Thể Công-Viettel (4 điểm, xếp thứ 12), đội đã trải qua 9 trận không thắng trên mọi đấu trường và sẽ tiếp đón đối thủ xếp ngay phía trên là Thanh Hóa (8 điểm) ở vòng đấu này.

Sau khi nói lời chia tay với huấn luyện viên Popov, Thể Công đã có trận đấu đầy nỗ lực trên sân của đại diện Hàn Quốc là FC Seoul hồi giữa tuần, dù chung cuộc vẫn phải nhận thất bại 0-3.

Trở về sân chơi quốc nội và tiếp đón một đối thủ "vừa tầm" như Thanh Hóa, đội bóng áo lính sẽ hướng đến mục tiêu ngắt chuỗi trận thất vọng khi có lợi thế sân nhà.

Thể Công-Viettel (áo đỏ) đang trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đại diện còn lại của bóng đá Thủ đô là Hà Nội FC (9 điểm, xếp thứ 9) sẽ có chuyến hành quân đến sân Pleiku của chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (3 điểm, xếp thứ 13).

Tinh thần của thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell đang lên cao sau những chiến thắng ấn tượng trước các ứng cử viên vô địch như Công an Hà Nội hay Ninh Bình. Dù vậy, Hà Nội FC thường "rơi xuống mặt đất" khi gặp những đối thủ bị đánh giá yếu hơn, điển hình như thất bại 0-1 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 5. Mùa giải trước, Hà Nội FC cũng đã phải nhận thất bại 1-3 trong chuyến làm khách đến sân của Hoàng Anh Gia Lai.

Đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định (13 điểm) sẽ có chuyến hành quân đến sân của đội đang trong top 4 là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (11 điểm). Nam Định đang "bay cao" với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, tuy nhiên Hà Tĩnh có điểm tựa là lợi thế sân nhà, nơi đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật đang có thành tích bất bại (2 thắng, 1 hòa).

Ở vòng đấu này, mạch trận bất bại của đội nhì bảng Sông Lam Nghệ An (12 điểm) sẽ tiếp tục gặp thử thách với chuyến làm khách đến sân Lạch Tray của Hải Phòng (9 điểm, xếp thứ 7).

Dưới bàn tay "nhào nặn" của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn, Sông Lam Nghệ An đang trở thành "hiện tượng" của V-League 2026/27 với 6 vòng đấu bất bại.

Phong độ cao cùng lối chơi tập thể gắn kết giúp đội bóng xứ Nghệ được đánh giá cao hơn ở cặp đấu này, dù vậy Hải Phòng vẫn có cơ sở để tự tin khi vừa giải tỏa sức ép với chiến thắng đầu tiên trên sân nhà trước Đồng Nai ở vòng đấu trước, cùng khả năng săn bàn ấn tượng của cặp đôi ngoại binh trên hàng công là Joel Tagueu (7 bàn) và Milan Makaric (4 bàn).

Ở các cặp đấu còn lại, Ninh Bình (10 điểm, xếp thứ 5) trên sân nhà sẽ tiếp đón "tân binh" Bắc Ninh (8 điểm, xếp thứ 10), trong khi đội cuối bảng Thành phố Đồng Nai (1 điểm) sẽ tiếp tục hành trình đi tìm chiến thắng đầu tiên với màn tiếp đón đối thủ SHB Đà Nẵng (9 điểm, xếp thứ 8)./.

Lịch thi đấu vòng 7 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27. (Ảnh: VPF)

Bảng xếp hạng sau vòng 6 V-League 2026/27. (Ảnh: VPF)

Kết quả vòng 6 V-League: Sông Lam Nghệ An nối dài chuỗi bất bại, HLV Popov chia tay Thể Công Sông Lam Nghệ An nối dài mạch bất bại với trận hòa 1-1 trước đương kim vô địch Công an Hà Nội. Trong khi đó, huấn luyện viên Popov trở thành nhà cầm quân đầu tiên "mất ghế" ở V-League 2026/27.