Vòng 7 V-League: Nam Định xây chắc ngôi đầu, Thể Công chìm sâu vào khủng hoảng

Tối 8/11, trận đấu muộn của vòng 7 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27 giữa chủ nhà Thể Công-Viettel và đội khách Thanh Hóa đã khép lại với kết quả hòa 1-1.

Dù được chơi trên sân nhà và có lợi thế hơn người từ phút thứ 33, đội bóng áo lính phải chờ tới những phút cuối trận mới có bàn gỡ hòa do công của tiền vệ vào sân thay người là Doãn Ngọc Tân. Trận hòa này nối dài chuỗi không thắng của Thể Công-Viettel ở mọi đấu trường lên con số 10 trận liên tiếp.

Cũng phải thi đấu thiếu người như Thanh Hóa, đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định vẫn thể hiện được bản lĩnh với chiến thắng 2-1 ngay trên sân của chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Pha lập công ở những phút bù giờ cuối cùng (90+4) của Văn Vĩ giúp thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng với 16 điểm.

Bám sát đội bóng thành Nam là Công an Hà Nội (14 điểm) và Ninh Bình (13 điểm), những đội bóng lớn đều đã giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà, lần lượt trước các đối thủ là Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Bắc Ninh.

Đội bóng còn lại trong top 4 là Sông Lam Nghệ An (13 điểm) tiếp tục duy trì thành tích bất bại với trận hòa 2-2 trên sân của chủ nhà Hải Phòng. Đây là trận đấu mà đội bóng đất Cảng chỉ còn thi đấu với 10 người ở những phút cuối, sau tấm thẻ đỏ của tiền vệ Lê Mạnh Dũng, nhưng vẫn giữ lại được 1 điểm trên sân nhà Lạch Tray.

Trái ngược với những diễn biến tích cực của các đội bóng trong tốp đầu, một "ông lớn" khác là Hà Nội FC tiếp tục bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí khi nhận thất bại 1-2 trong chuyến làm khách trên sân Pleiku.

Hà Nội FC (áo tím) gây thất vọng khi nhận thất bại 1-2 trên sân của Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: VPF)

Thi đấu đầy quyết tâm và đang có khí thế sau những kết quả ấn tượng trước Công an Hà Nội hay Ninh Bình, nhưng đại diện Thủ đô đã không thể vượt qua tập thể Hoàng Anh Gia Lai thi đấu chặt chẽ, kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội.

Kết quả này khiến Hà Nội FC tiếp tục giậm chân ở khu vực giữa bảng xếp hạng. Trong khi đó, 3 điểm giúp Hoàng Anh Gia Lai thoát khỏi vị trí cuối bảng, đẩy Câu lạc bộ Thành phố Đồng Nai trở lại vị trí "đội sổ," dù đội bóng này vừa tạo nên dấu mốc đáng nhớ với chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới trước SHB Đà Nẵng.

Sau vòng 7, Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27 sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho Đội tuyển Việt Nam thi đấu giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026./.

Bảng xếp hạng sau vòng 7 V-League 2026/27. (Ảnh: VPF)

Alan Grafite lập cú đúp, Công an Hà Nội thắng kịch tính Công an Thành phố Hồ Chí Minh Cú đúp của tiền đạo Alan Grafite giúp đội chủ nhà Công an Hà Nội giành chiến thắng sít sao 2-1 trước đội khách Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở trận derby tâm điểm vòng 7 V-League 2026/27.