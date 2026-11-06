U17 Việt Nam bước vào hành trình tại vòng chung kết U17 World Cup 2026

Đội tuyển U17 Việt Nam đã hành quân sang Các Tiểu vương quốc Arab Thống Nhất (UAE) tập huấn trước khi tiếp tục di chuyển tới Qatar tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. Đây cũng là chuyến tập huấn cuối cùng của U17 Việt Nam trước khi chính thức bước vào giải đấu.

Theo kế hoạch, sau khi ổn định tại UAE, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ bước vào buổi tập đầu tiên lúc 16 giờ ngày 6/11. Đội duy trì lịch tập luyện vào khung giờ này trong ba ngày liên tiếp, từ 6/11 đến 8/11, nhằm tiếp tục hoàn thiện các nội dung chuyên môn và duy trì trạng thái thể lực.

Ngày 9/11, U17 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với U17 Fiji lúc 18 giờ (giờ địa phương). Trận đấu này là cơ hội để ban huấn luyện tiếp tục kiểm nghiệm lực lượng, đồng thời giúp các cầu thủ làm quen với những thử thách có cường độ và phong cách thi đấu khác nhau.

Theo huấn luyện viên Cristiano Roland, việc được cọ xát với đội bóng có lối chơi tương đồng với các đối thủ cùng bảng là một trong những mục tiêu quan trọng của giai đoạn tập huấn tại UAE.

Đến ngày 10/11, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ di chuyển từ Dubai tới Doha (Qatar) để bước vào vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ ở trận ra quân vào ngày 20/11. Tiếp đến, thầy trò ông Cristiano Roland sẽ lần lượt chạm trán U17 New Zealand (ngày 23/11) và U17 Mali (ngày 26/11).

Giải đấu tại Qatar sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển U17 Việt Nam góp mặt tại sân chơi FIFA U17 World Cup, đánh dấu cột mốc đáng chú ý của bóng đá trẻ Việt Nam.

Danh sách rút gọn U17 Việt Nam dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Đánh giá về quá trình chuẩn bị của đội, huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết sau 7 tuần tập luyện, các cầu thủ đã đáp ứng yêu cầu và nắm bắt được cách chơi theo định hướng của ban huấn luyện. Nhà cầm quân người Brazil tin tưởng toàn đội sẽ tiếp tục tiến bộ trong giai đoạn tập huấn tại UAE để đạt trạng thái thể lực tốt nhất khi bước vào trận đấu đầu tiên.

Về định hướng chiến thuật, ông Cristiano Roland xác định U17 Việt Nam cần phát huy những điểm mạnh về tốc độ và kỹ thuật để bù đắp hạn chế về thể hình. Đội hướng tới lối chơi thông minh, xử lý bóng nhanh, đưa ra quyết định dứt khoát, đồng thời tổ chức di chuyển và kiểm soát không gian tốt khi không có bóng.

Vòng chung kết có 48 đội tham dự, được chia thành 12 bảng đấu. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng knock-out.

Điều này giúp cho đội tuyển U17 Việt Nam có thêm cơ hội cạnh tranh suất vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, đây chắc chắn là nhiệm vụ không dễ dàng khi mà các đối thủ đều được đánh giá cao. Vì vậy, huấn luyện viên Cristiano Roland nhấn mạnh toàn đội sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu, coi mỗi trận đều có ý nghĩa như một trận chung kết./.

HLV Cristiano Roland: FIFA U17 World Cup không phải đích đến cuối cùng Huấn luyện viên Cristiano Roland cho rằng FIFA U17 World Cup không phải đích đến cuối cùng của thế hệ cầu thủ hiện tại mà là một bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế.