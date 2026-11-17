Theo lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), giáo dục dinh dưỡng giúp đội ngũ huấn luyện, y tế và chính các cầu thủ hiểu cơ thể cần gì trong từng giai đoạn tập luyện, thi đấu; quan hệ hợp tác lâu dài với Herbalife đang giúp kiến thức khoa học quốc tế đến gần hơn với những người trực tiếp hỗ trợ cầu thủ.

Ngày 10/11/2026, tại trụ sở VFF, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng Herbalife tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá” dành cho khoảng 100 huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, nhân viên y tế và cán bộ quản lý bóng đá. Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF; ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký VFF; ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia; cùng đại diện Herbalife Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, phát biểu tại buổi tập huấn chuyên đề ngày 10/11/2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh vai trò nền tảng của giáo dục dinh dưỡng trong phát triển cầu thủ. Theo ông, bóng đá Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở đấu trường châu lục, trong môi trường thi đấu nhiều trận với cường độ cao, cách cầu thủ nạp năng lượng, bù nước và hồi phục ngày càng được ban huấn luyện và đội ngũ y tế quan tâm.

“Trong bóng đá hiện đại, để đạt thành tích cao và duy trì phong độ ổn định, bên cạnh năng lực chuyên môn, chiến thuật và thể lực, các yếu tố dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và phục hồi thể chất ngày càng đóng vai trò quan trọng. Đối với bóng đá Việt Nam, đây là lĩnh vực cần tiếp tục được quan tâm đầu tư và phát triển một cách bài bản”, ông Nguyễn Văn Phú chia sẻ.

Phần chuyên môn của chương trình do Tiến sĩ Luigi Gratton, Phó Chủ tịch Văn phòng Sức khỏe và Thể chất Herbalife, Chủ tịch Ban Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife, và Tiến sĩ Krissy Ladner, Giám đốc phụ trách Thành tích Thể thao và Giáo dục Dinh dưỡng Herbalife, trực tiếp chia sẻ. Tiến sĩ Luigi Gratton giới thiệu triết lý dinh dưỡng thể thao đặt sức khỏe vận động viên lên hàng đầu của Herbalife: “nạp đúng dưỡng chất vào đúng thời điểm”. Hai chuyên gia sau đó phân tích yêu cầu sinh lý của bóng đá, gồm các hệ năng lượng tham gia vào những pha vận động cường độ cao lặp lại và lý do quá trình thích nghi diễn ra trong giai đoạn hồi phục.

Tiến sĩ Krissy Ladner chia sẻ với đội ngũ huấn luyện viên, y tế và cán bộ chuyên môn của VFF. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nội dung tập huấn bám sát công việc thực tế của đội bóng: đánh giá và theo dõi cầu thủ từ thành phần cơ thể, chỉ số máu, xét nghiệm mồ hôi và nước tiểu đến giấc ngủ, thể trạng, theo nguyên tắc “đo lường để ra quyết định, không phải để phán xét”; xây dựng thực đơn với “đĩa ăn thành tích” cho ngày tập nhẹ, vừa và nặng; phân kỳ dinh dưỡng theo mùa giải, tuần tập và ngày thi đấu, với ví dụ cho các trận buổi sáng, buổi chiều và buổi tối.

Chương trình cũng chia sẻ quy trình cho đội về năng lượng khả dụng, theo dõi tình trạng nước, dinh dưỡng khi chấn thương và ốm bệnh, giảm nguy cơ chuột rút và dinh dưỡng khi di chuyển. Với các nhóm đối tượng đặc thù, Tiến sĩ Krissy Ladner lưu ý dinh dưỡng cho vận động viên nữ về chu kỳ kinh nguyệt, canxi, vitamin D và sắt; dinh dưỡng cho vận động viên trẻ; hội chứng thiếu hụt năng lượng tương đối trong thể thao (REDs) theo mô hình của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và công cụ sàng lọc REDs CAT-2. Ở phần thực hành, học viên xây dựng kế hoạch nạp năng lượng và bù nước trong ngày thi đấu cho một tiền vệ đá chính của đội tuyển nam quốc gia, với trận đấu lúc 19 giờ, nhiệt độ 32°C và độ ẩm cao, từ lúc thức dậy đến sau trận.

Đánh giá về giá trị thực tiễn của chương trình, ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký VFF, cho rằng trong bối cảnh hiện nay, ăn no và ăn đủ không còn là vấn đề; câu chuyện quan trọng là ăn như thế nào và dinh dưỡng như thế nào, đặc biệt đối với bóng đá. Ông kêu gọi những người làm nghề, những người gắn bó với thể thao, đặc biệt là bóng đá, đóng góp một phần công sức bằng chính những kiến thức này. Ông cũng cho rằng bóng đá Việt Nam “cực kỳ may mắn khi được Herbalife đồng hành” và mong muốn sự đồng hành giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam với Herbalife tiếp tục “gắn kết bền chặt lâu dài hơn nữa”.

Học viên thực hành xây dựng kế hoạch nạp năng lượng và bù nước cho ngày thi đấu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Herbalife là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức của VFF từ năm 2021. Trong 5 năm đồng hành, bên cạnh việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho các đội tuyển bóng đá quốc gia, Herbalife thường xuyên phối hợp cùng VFF tổ chức các chương trình tập huấn dinh dưỡng thể thao, tiêu biểu như buổi đào tạo cho đại diện 58 câu lạc bộ bóng đá Việt Nam năm 2024 và chương trình do Tiến sĩ Julián Álvarez thực hiện vào tháng 11/2025. Buổi tập huấn năm nay là lần thứ ba liên tiếp hai bên phối hợp tổ chức chương trình chuyên đề về dinh dưỡng.

Về phía Herbalife, ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cảm ơn sự hợp tác và làm việc chặt chẽ của Ban Lãnh đạo VFF trong suốt thời gian qua, qua đó Herbalife có cơ hội đồng hành và đóng góp thiết thực vào mục tiêu chung phát triển nền bóng đá của đất nước. Ông Nguyễn Văn Phú cũng bày tỏ kỳ vọng những chương trình hợp tác, đào tạo chuyên sâu như vậy sẽ giúp công tác dinh dưỡng và phục hồi trong bóng đá Việt Nam ngày càng được chuẩn hóa, tiếp cận gần hơn với các phương pháp khoa học tiên tiến của bóng đá quốc tế.

Hai buổi tập huấn phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và VFF tiếp tục khẳng định cam kết của Herbalife trong việc đồng hành toàn diện cùng thể thao Việt Nam. Thông qua quan hệ hợp tác chiến lược lâu năm, Herbalife không chỉ cung cấp sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao cho các đội tuyển bóng đá quốc gia và hơn 1.000 lượt vận động viên xuất sắc, mà còn hỗ trợ các chương trình đào tạo chuyên sâu do chuyên gia quốc tế thực hiện, mang kiến thức thực tiễn và tiêu chuẩn dinh dưỡng toàn cầu đến với đội ngũ huấn luyện viên, y bác sĩ và chuyên gia thể thao Việt Nam./.