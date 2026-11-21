Ngày 21/11, tại khu vực sông Láng Thé, đoạn qua địa bàn xã Bình Phú tiếp giáp phường Nguyệt Hóa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Giải đua Ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng - Cúp Bivina năm 2026, thu hút hơn 1.200 huấn luyện viên, vận động viên tham gia.

Giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao truyền thống sôi nổi mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ, tăng cường giao lưu giữa các địa phương.

Diễn ra trong hai ngày 21-22/11, giải có sự góp mặt của 13 đội ghe nam và 10 đội ghe nam, nữ phối hợp. Trong số này có 3 đội đến từ tỉnh An Giang và 1 đội đến từ tỉnh Cà Mau. Các đội tranh tài ở ba nội dung gồm: Ghe nam cự ly 1.000m, ghe nam cự ly 1.200m và ghe nam, nữ phối hợp cự ly 1.000m.

Sự tham gia của các đội ghe ngoài tỉnh không chỉ mở rộng quy mô giải đấu mà còn tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng chuyên môn. Qua đó, giải đua từng bước trở thành hoạt động thể thao-văn hóa có sức lan tỏa, kết nối cộng đồng Khmer ở nhiều địa phương trong khu vực.

Đầu tư hạ tầng, tạo không gian mới cho thể thao truyền thống

Một trong những điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là lần đầu tiên các cuộc tranh tài được tổ chức tại khu vực sông Láng Thé. Đây là địa điểm mới được khánh thành, đưa vào sử dụng, với cung đường thi đấu mới, khán đài có sức chứa khoảng 4.000 chỗ ngồi cùng hệ thống hạ tầng được đầu tư khang trang, hiện đại.

Việc đưa địa điểm thi đấu mới vào khai thác không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức mà còn mở ra không gian phù hợp để duy trì, phát triển các hoạt động thể thao truyền thống gắn với đời sống văn hóa của đồng bào Khmer. Hệ thống khán đài và cơ sở vật chất được đầu tư cũng góp phần nâng cao khả năng phục vụ người dân, du khách đến theo dõi, cổ vũ các đội ghe.

Bên cạnh địa điểm tổ chức mới, giải năm nay còn có sự thay đổi về thể thức thi đấu. Cụ thể, Ban tổ chức áp dụng quy định các đội bị loại sau hai trận thua ở vòng loại, thay cho thể thức loại trực tiếp sau một trận thua như những mùa giải trước.

Cách tổ chức này giúp các đội có thêm cơ hội thi đấu, cọ xát, khắc phục hạn chế sau mỗi lượt tranh tài, đồng thời tạo điều kiện đánh giá thực chất hơn năng lực của từng đội. Việc đổi mới thể thức cũng góp phần tăng số trận đấu, mang đến nhiều cơ hội theo dõi, cổ vũ cho khán giả.

Gắn bảo tồn văn hóa với quảng bá du lịch địa phương

Sau lễ khai mạc, các đội bước vào thi đấu vòng loại đến tứ kết ở nội dung đồng hàng cự ly 1.200m nam và 1.000m nam.

Sáng 22/11, các đội tiếp tục tranh tài nội dung 1.000m nam, nữ phối hợp. Các trận bán kết, chung kết và lễ trao giải cả ba nội dung được tổ chức vào chiều cùng ngày.

Đua Ghe Ngo là hoạt động gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer Nam Bộ, thường được tổ chức trong dịp Lễ hội Ok Om Bok - lễ cúng Trăng truyền thống.

Những chiếc ghe được cộng đồng gìn giữ, chăm sóc; các đội vận động viên tập luyện và thi đấu không chỉ vì thành tích mà còn thể hiện niềm tự hào, sự gắn kết của phum, sóc.

Thông qua giải đấu, các giá trị văn hóa truyền thống được tái hiện trong không gian sinh hoạt cộng đồng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa Khmer, qua đó tạo thêm sản phẩm phục vụ phát triển du lịch./.