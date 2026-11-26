Từ ngày 2/12 đến ngày 6/12/2026, tỉnh Quảng Trị sẽ trở thành tâm điểm của giới mộ điệu thể thao tốc độ khu vực, khi giải đua xe địa hình Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 – Trường Sơn Rally chính thức khởi tranh .

Sự kiện đánh dấu cột mốc lần đầu tiên một giải đua Rally định dạng Sprint chuẩn quốc tế có mặt tại Việt Nam, đưa dải đất hình chữ S chính thức ghi danh lên bản đồ đua xe Rally châu Á .

Giải đua Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 – Trường Sơn Rally thuộc hệ thống giải XCR do Nhật Bản sáng lập và nắm bản quyền . Sự kiện được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Truyền thông Liên Minh (LienminhLME), với sự đồng hành chiến lược của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Khác với các giải đua xe thông thường diễn ra trên đường đua vòng khép kín, thể thức Rally Sprint mang đến trải nghiệm khắc nghiệt và kịch tính hơn.

Các vận động viên sẽ có cơ hội trực tiếp chinh phục những cung đường địa hình tự nhiên thông qua các chặng đua tính giờ đặc biệt (Special Stages – SS) . Chiến thắng ở mỗi chặng đua không chỉ được quyết định bởi tốc độ thuần túy mà còn phụ thuộc lớn vào kỹ năng điều hướng chuẩn xác, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và sự ăn ý tuyệt đối giữa lái chính và lái phụ .

Để đảm bảo tính chuyên môn, toàn bộ lộ trình thi đấu của giải đã được khảo sát và phê duyệt theo những tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn của Liên đoàn Ôtô Quốc tế (FIA) cùng Liên đoàn Ôtô Nhật Bản (JAF) .

Nhằm tạo ra sân chơi chuyên nghiệp và hấp dẫn, Ban Tổ chức thiết kế giải đấu thành hai hạng mục tranh tài độc lập dành cho xe ôtô và xe môtô địa hình.

Hạng mục Ôtô (Rally Sprint) thi đấu theo thể thức tính giờ tích lũy, dành riêng cho các dòng xe SUV và bán tải dẫn động 4 bánh (4x4), chia làm hai phân hạng gồm XC1 (Open) và XC2 (Production).

Mỗi đội đua bao gồm một Lái chính (Driver) và một Lái phụ (Co-driver) cùng phối hợp điều hướng. Trong hai ngày thi đấu chính thức (từ 05 đến 06/12/2026), các đội sẽ phải vượt qua tổng cộng 9 chặng đặc biệt (SS) với tổng cự ly gần 60 km, được chia thành 3 phân đoạn (Section) liên tục.

Với hạng mục Môtô (Motorcycle), các tay đua sẽ tranh tài trên các cung đường địa hình theo thể thức Rally Sprint được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và không sử dụng sổ lộ trình (Route Book).

Giải chia thành hai phân hạng dựa trên dung tích xi-lanh là Big Adv (từ 900cc trở lên) và Mid Adv (từ 450cc đến 800cc), mỗi hạng giới hạn tối đa 25 xe tham dự. Các tay đua sẽ xuất phát lần lượt cách nhau từ 2 đến 5 phút; thành tích chung cuộc được tính dựa trên tổng thời gian hoàn thành để xếp hạng trên bảng tổng sắp (Overall Rankings).

Với việc được thi đấu trên địa hình "sân nhà," các tay đua Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế ở giải đua Trường Sơn Rally. (Ảnh: BTC)

Với mục tiêu nâng tầm chuyên nghiệp cho bộ môn đua xe thể thao trong nước tiệm cận với thế giới, Ban Tổ chức áp dụng quy chuẩn an toàn nghiêm ngặt của Liên đoàn Ôtô Quốc tế (FIA) đối với các vận động viên và phương tiện tham gia .

Cụ thể, về yếu tố con người, cả lái chính và lái phụ bắt buộc phải sở hữu giấy phép thi đấu (Competition License) hạng tối thiểu D-R do FIA cấp . Toàn bộ trang bị bảo hộ cá nhân từ mũ bảo hiểm, quần áo đua cho đến găng tay và giày chuyên dụng đều phải gắn tem chứng nhận đạt chuẩn FIA còn hiệu lực .

Đối với phương tiện thi đấu, các hạng mục an toàn cốt lõi như khung chống lật (Roll cage), ghế đua chuyên dụng và hệ thống dây đai an toàn 6 điểm đều phải trải qua quy trình kiểm định gắt gao và có tem chứng nhận đạt chuẩn FIA còn thời hạn sử dụng .

Sự kiện Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 – Trường Sơn Rally sẽ kéo dài xuyên suốt 5 ngày tại Quảng Trị với chuỗi hoạt động dày đặc từ công tác hậu cần, kỹ thuật đến các màn tranh tài nảy lửa.

Không chỉ tập trung vào chất lượng chuyên môn trên đường đua, Ban Tổ chức còn đặc biệt chú trọng đến trải nghiệm của người hâm mộ . Các chặng đua chính thức sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình cùng hệ thống các nền tảng mạng xã hội .

Đối với khán giả đến cổ vũ trực tiếp tại Quảng Trị, khu vực khán đài đạt chuẩn sẽ được bố trí đi kèm màn hình LED cập nhật kết quả thời gian thực (real-time), khu dịch vụ hậu cần kỹ thuật mở và nhiều hoạt động giao lưu trực tiếp với các tay đua .

Với quy mô tổ chức bài bản và tiêu chuẩn quốc tế lần đầu tiên được áp dụng, Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 – Trường Sơn Rally hứa hẹn sẽ tạo nên một lễ hội tốc độ bùng nổ, mở ra chương mới đầy triển vọng cho nền thể thao ôtô – xe máy địa hình tại Việt Nam ./.

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