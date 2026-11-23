Ngày 23/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Lễ ra mắt Sport Foundation và giới thiệu sáng kiến “Thể thao cho mọi người”, các đại biểu đã trao đổi về định hướng phát triển thể thao học đường, thúc đẩy giáo dục thể chất và mở rộng cơ hội tham gia thể thao cho trẻ em, học sinh.

Phát triển thể thao học đường được xác định là một trong những hướng hoạt động trọng tâm của Sport Foundation, nhằm tạo điều kiện để trẻ em tiếp cận các chương trình vận động phù hợp, hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe và nâng cao chất lượng giáo dục thể chất.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Sport Foundation, nhấn mạnh thể thao không chỉ hướng đến thành tích thi đấu mà còn cần chú trọng khả năng tiếp cận và tham gia của cộng đồng. Với trẻ em, học sinh, thể thao cần gắn kết chặt chẽ với môi trường giáo dục, góp phần phát triển thể chất, tinh thần và kỹ năng sống. Theo ông, để triển khai hiệu quả, cần tăng cường phối hợp giữa nhà trường, đơn vị chuyên môn, doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi – Chủ tịch Sport Foundation phát biểu tại lễ ra mắt Sport Foundation. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ở góc độ chuyên môn, Tiến sĩ Hoàng Hà, Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh vai trò của giáo dục thể chất trong hình thành nền tảng sức khỏe và phát triển toàn diện cho học sinh.

Việc đa dạng hóa hoạt động thể thao trong trường học, kết hợp chương trình chính khóa, ngoại khóa và trải nghiệm thực tiễn sẽ giúp học sinh lựa chọn hình thức vận động phù hợp với năng lực, sở thích.

Từ định hướng trên, Sport Foundation phối hợp với Trung tâm Thể dục Thể thao, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát triển EduSport – Dự án Giáo dục Thể thao, hướng đến xây dựng chương trình thể thao cho học sinh thông qua kết nối nhà trường, đội ngũ chuyên môn và nguồn lực xã hội.

Sport Foundation xác định việc phát triển thể thao học đường là một trong những hướng hoạt động trọng tâm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Nguyễn Hữu Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Gò Vấp, đánh giá cao việc kết nối các tổ chức, đơn vị chuyên môn và nhà trường nhằm phát triển phong trào thể thao tại cơ sở. Theo ông, hoạt động thể thao cộng đồng cần gần gũi, thiết thực, phù hợp nhu cầu của trẻ em và điều kiện địa phương; trong đó cần quan tâm phát triển kỹ năng vận động, bơi lội và phòng, chống đuối nước.

Bên cạnh EduSport, Sport Foundation định hướng phát triển các chương trình Sport Journey, Frogman và hoạt động thể thao cộng đồng, tập trung vào giáo dục thể chất, ngoại khóa, trải nghiệm thể thao, phát triển kỹ năng vận động và an toàn cho trẻ em.

Thông qua sáng kiến “Thể thao cho mọi người”, Sport Foundation tiếp tục thúc đẩy hợp tác với cơ sở giáo dục, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và chính quyền địa phương để từng bước mở rộng mạng lưới thể thao học đường và thể thao cộng đồng.

Các hoạt động thể thao học đường được ưu tiên phát triển tại Sport Foundation. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sport Foundation hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội, định hướng phát triển trên nền tảng thể thao vì sự phát triển, kết nối nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy các chương trình thể thao gắn với giáo dục, sức khỏe, phát triển kỹ năng và hòa nhập cộng đồng, đặc biệt cho trẻ em, thanh thiếu niên và các nhóm có ít cơ hội tiếp cận thể thao./.