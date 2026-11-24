Ngày 24/11, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam thông tin, lần đầu tiên nội dung đối kháng H1 được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là bước đổi mới trong tổ chức thi đấu, mở rộng nội dung tranh tài và cơ hội phát triển cho Võ cổ truyền Việt Nam.

Nội dung đối kháng H1 diễn ra từ ngày 25 đến 28/11 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường Tân Thuận (Thành phố Hồ Chí Minh), với sự tham gia của 51 võ sỹ, gồm 35 nam và 16 nữ, tranh tài ở 8 hạng cân.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam Lê Ngọc Quang cho biết, Ban Tổ chức môn Võ cổ truyền tại Đại hội sẽ tổ chức buổi gặp gỡ các võ sỹ tham gia nội dung H1 trong ngày 24/11 nhằm phổ biến quy định chuyên môn, luật thi đấu, công tác tổ chức và những yêu cầu cần thiết trước khi bước vào tranh tài. Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, chia sẻ, nâng cao tinh thần đoàn kết và thể thao cao thượng.

H1 là nội dung đối kháng được tổ chức theo thể thức thi đấu mới, với những điều chỉnh về luật và trang bị bảo hộ nhằm tạo điều kiện cho các võ sỹ phát huy đa dạng kỹ thuật. Đáng chú ý, vận động viên được phép sử dụng kỹ thuật đánh gối, đánh chỏ trong phạm vi luật định, góp phần tăng tính đa dạng trong các trận đấu.

Khác với một số thể thức đối kháng có sử dụng mũ và giáp bảo hộ, H1 không sử dụng mũ và giáp, đồng thời áp dụng các trang bị bảo vệ theo quy định chuyên môn. Thể thức này đặt ra yêu cầu cao đối với kỹ năng phòng thủ, khả năng kiểm soát đòn đánh, độ chính xác trong kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu của mỗi võ sỹ.

Việc thi đấu trực tiếp với những kỹ thuật đa dạng cũng đòi hỏi công tác trọng tài, giám sát chuyên môn và bảo đảm an toàn được thực hiện chặt chẽ. Chất lượng chuyên môn của các trận đấu không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật, sức mạnh của vận động viên mà còn ở khả năng kiểm soát và tuân thủ luật thi đấu.

Theo ông Lê Ngọc Quang, việc đưa H1 vào chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đánh dấu bước phát triển đáng chú ý của Võ cổ truyền Việt Nam. Đây là nỗ lực đổi mới nội dung thi đấu, mở rộng cơ hội phát triển cho vận động viên, hướng tới xây dựng hệ thống thi đấu đa dạng, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao và tạo sức hút đối với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Việc bổ sung H1 vào chương trình Đại hội cũng góp phần làm phong phú nội dung thi đấu của môn Võ cổ truyền, tạo thêm cơ hội để các võ sỹ thể hiện năng lực ở một thể thức đối kháng mới. Qua đó, Võ cổ truyền Việt Nam từng bước thích ứng với yêu cầu của thể thao hiện đại, đồng thời tiếp tục gìn giữ những giá trị truyền thống đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Các trận chung kết H1 sẽ diễn ra trong khuôn khổ môn Võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Đây là dịp để các vận động viên tranh tài, thể hiện trình độ chuyên môn và tinh thần thượng võ, đồng thời giúp khán giả hiểu thêm về những đổi mới trong tổ chức thi đấu Võ cổ truyền Việt Nam./.

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