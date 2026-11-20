Trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, ngày 20/11, các cuộc tranh tài ở các môn Judo, Đua thuyền và Bowling diễn ra sôi nổi, nhiều thành tích chuyên môn đáng chú ý. Trong đó, các đoàn Quân đội, Hải Phòng và Hà Nội để lại dấu ấn với những kết quả nổi bật.

Khởi tranh từ ngày 15/11, môn Judo diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút 304 vận động viên đến từ 16 tỉnh, thành phố và ngành tham dự, tranh tài ở 32 bộ huy chương, gồm 18 nội dung đối kháng cá nhân, 4 nội dung đồng đội và 10 nội dung quyền Kata.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lực lượng đồng đều, các đoàn đã tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt ở nhiều nội dung. Nổi bật là hai tấm Huy chương Vàng của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh ở các hạng cân nặng nam của võ sỹ Lê Anh Tài (dưới 100kg) và Nguyễn Châu Hoàng Lân (trên 100kg).

Môn Judo ghi nhận sự vươn lên của nhiều đơn vị như Bắc Ninh, Đồng Tháp, Thanh Hóa. Đáng chú ý, đây là kỳ Đại hội đầu tiên áp dụng Luật thi đấu Judo mới ban hành năm 2026 với các tiêu chí chấm điểm chi tiết hơn.

Ban Tổ chức đưa vào vận hành hệ thống camera đa góc hỗ trợ tổ trọng tài xem lại băng hình (video review) trong những tình huống nhạy cảm, góp phần bảo đảm tính công bằng và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Kết thúc môn thi đấu, đoàn Quân đội giành vị trí Nhất toàn đoàn với 9 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ Nhì với 7 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng; đoàn Cần Thơ đứng thứ Ba với 6 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 10 Huy chương Đồng.

Trong khi đó, tại Hồ Đá Bàng (xã Nghĩa Thành, Thành phố Hồ Chí Minh), các cuộc tranh tài môn Đua thuyền diễn ra sôi nổi trên hệ thống 9 đường đua đạt chuẩn quốc gia, với tháp xuất phát và thiết bị dóng hàng đồng bộ, hiện đại.

Ở phân môn Canoeing, thi đấu từ ngày 15 đến 20/11, đoàn Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị mạnh của đua thuyền Việt Nam, dẫn đầu với 15 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng. Các vận động viên chủ lực như Phạm Hồng Quân, Nguyễn Thị Hương cùng bộ tứ thuyền C4 nam gồm Kim Thái Tú, Châu Đại Dương, Nguyễn Văn Viết và Vũ Đình Linh thi đấu nổi bật, giành nhiều thành tích ở các cự ly 1.000m và 500m.

Đoàn chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 10 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 10 Huy chương Đồng. Trong đó, dấu ấn đáng chú ý là tấm Huy chương Vàng nội dung thuyền Kayak 4 hỗn hợp (K4) cự ly 1.000m của các vận động viên Trần Thanh Toàn, Võ Thị Tuyết Hân, Nguyễn Thanh Danh và Nguyễn Thị Thanh Mai. Xếp thứ ba là đoàn Công an Nhân dân với 5 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc.

Tại Trung tâm Bowling Super Lanes (phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh), 111 vận động viên đến từ 9 đoàn đã khép lại những ngày tranh tài sôi nổi ở môn Bowling. Ban Tổ chức Đại hội đã trao tổng cộng 12 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc và 24 Huy chương Đồng cho các vận động viên đạt thành tích tốt nhất.

Tính đến 19 giờ ngày 20/11, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đã trao 207 Huy chương Vàng tới các đoàn tham dự. Đoàn thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với 40 Huy chương Vàng, 21 Huy chương Bạc và 38 Huy chương Đồng./.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11-12/12 với 48 môn gồm 973 nội dung thi đấu cùng sự tham gia của 36 đoàn thể thao.