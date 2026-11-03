Cúp Chiến thắng 2026: Tôn vinh những dấu ấn vàng của Thể thao Việt Nam

Ngày 3/11, Cúp Chiến thắng 2026 - giải thưởng thường niên được ví như "Oscar của Thể thao Việt Nam" chính thức khởi động mùa giải thứ 10.

Giải thưởng do Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Thể thao Số Việt (Vietcontent) tổ chức, nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất của Thể thao Việt Nam.

Với tâm điểm là những thành tích ấn tượng tại Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20) cùng hàng loạt chiến tích ở các đấu trường quốc tế, danh sách đề cử năm nay quy tụ nhiều nhà vô địch, tài năng trẻ và những nhân tố có đóng góp nổi bật cho thể thao nước nhà.

Danh sách đề cử Cúp Chiến thắng 2026 quy tụ những vận động viên tiêu biểu ở nhiều môn thể thao, từ các nhà vô địch quốc tế đến những nhân tố trẻ đang vươn lên mạnh mẽ.

Ở hạng mục Nam vận động viên của năm, Nguyễn Đình Bắc là cái tên thu hút sự chú ý với những thành tích nổi bật ở môn Bóng đá, bên cạnh đó là những gương mặt như Đinh Văn Tâm (Wushu), Nguyễn Ngọc Thuân (Bóng chuyền), Trần Minh Trí (Cử tạ) và Tạ Ngọc Tưởng (Điền kinh).

Hạng mục Nữ vận động viên của năm ghi nhận sự góp mặt của những gương mặt giàu thành tích như Trần Thị Ngọc Yến (Cầu mây), Dương Thúy Vi (Wushu), Nguyễn Thị Diệu Ly (Karate), Nguyễn Thị Tâm (Boxing), Nguyễn Hồng Thái (Canoeing) và Nguyễn Thùy Trang (Bắn súng).

Đình Bắc (giữa) trước cơ hội nhận giải thưởng Nam vận động viên của năm 2026. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tại hạng mục vận động viên trẻ của năm, những thành tích của Lò Thị Hồng (môn Vật), Bành Gia Huy (Cờ vua), Bùi Ngọc Nhi (Karate), Trần Văn Nguyễn Quốc (Bơi) và Thạch Hoàng Sang (Cử tạ) cho thấy tiềm năng của lớp vận động viên kế cận.

Các hạng mục tập thể cũng ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật, trong đó có đội tuyển bóng đá nam, đội tuyển bóng chuyền nam, đội tuyển cầu mây nữ, đội hình kata nữ karate và bộ đôi cơ thủ Trần Quyết Chiến - Nguyễn Trần Thanh Tự.

Cúp Chiến thắng 2026 đồng thời tiếp tục tôn vinh những đóng góp của các huấn luyện viên, chuyên gia nước ngoài và vận động viên thể thao người khuyết tật.

Trong đó, những cái tên như Huấn luyện viên Trần Thị Vui (cầu mây), Phan Quốc Vinh (wushu tán thủ), Kim Sang Sik (bóng đá), Federico Rampazzo (bóng chuyền), cùng các vận động viên Lê Văn Công (cử tạ), Lê Tiến Đạt (bơi), Đỗ Thanh Hải (bơi)... là những đại diện tiêu biểu trong các hạng mục tương ứng.

Bước vào mùa giải thứ 10, Cúp Chiến thắng tiếp tục duy trì 11 hạng mục, bảo đảm ghi nhận toàn diện những cá nhân, tập thể và dấu ấn nổi bật của thể thao Việt Nam.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 750 triệu đồng, trong đó ba hạng mục Nam vận động viên của năm, Nữ vận động viên của năm và Đội tuyển của năm có mức thưởng cao nhất là 100 triệu đồng cho mỗi hạng mục.

Danh sách đề cử sẽ tiếp tục được mở để Ban tổ chức và Hội đồng Bình chọn xem xét, bổ sung những cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật. Việc bình chọn được thực hiện với sự tham gia của khán giả, người hâm mộ và Hội đồng Bình chọn gồm các nhà quản lý, chuyên gia, nhà báo thể thao uy tín, theo quy trình chặt chẽ.

Với hạng mục vận động viên được yêu thích nhất, kết quả hoàn toàn do khán giả và người hâm mộ quyết định, dự kiến công bố sớm nhất ngày 01/01/2027.

Hạng mục Hình ảnh ấn tượng của năm được Hội đồng Bình chọn tuyển chọn từ những tác phẩm được sáng tác trong năm 2026. Riêng giải thưởng Thành tựu trọn đời do Hội đồng Bình chọn xem xét, quyết định theo điều lệ, với sự tư vấn của Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Võ sĩ Wushu Đinh Văn Tâm nhận giải thưởng vận động viên vượt khó xuất sắc. (Ảnh: Vietcontent)

Cũng tại lễ công bố, Ban tổ chức trao phần thưởng đặc biệt trị giá 25 triệu đồng cho võ sĩ Wushu Đinh Văn Tâm (Quảng Ngãi), ghi nhận nghị lực vượt khó và tinh thần thi đấu kiên cường.

Tại ASIAD 20, dù gặp chấn thương nghiêm trọng ở bán kết, Tâm vẫn quyết tâm thi đấu trận chung kết và giành huy chương Bạc. Phần thưởng được trích từ giải thưởng hạng mục Hình ảnh ấn tượng của năm Cúp Chiến thắng 2025, với 50% dành cho tác giả và 50% trao tặng trường hợp vượt khó xuất sắc.

Đêm Gala trao giải Cúp Chiến thắng 2026 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 01/2027, được truyền hình trực tiếp trên hệ thống của VTVcab (kênh ON Sports) và các nền tảng số/ứng dụng trực tuyến như VTVprime, fanpage Cúp Chiến Thắng, và kênh YouTube chính thức của Webthethao/VTVcab.

Người hâm mộ có thể truy cập vào cổng bình chọn https://binhchon.cupchienthang.vn/ hoặc https://cupchienthang.vn/, để bầu chọn cho hạng mục vận động viên yêu thích nhất. Cổng bình chọn sẽ mở từ 0 giờ ngày 6/11 đến 23 giờ 59 phút ngày 31/12/2026./.

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