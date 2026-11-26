Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ khép lại hành trình tại bảng G vòng chung kết U17 World Cup 2026 bằng trận đấu với U17 Mali.

Trận đấu diễn ra vào lúc 20g hôm nay (26/11, theo giờ Việt Nam), mang tính chất quyết định đến tấm vé đi tiếp của "các chiến binh Sao vàng."

Trước cuộc so tài tài, U17 Việt Nam đang xếp thứ 3 với 1 điểm, xếp sau U17 Mali (6 điểm, đã sớm vào vòng 32 đội) và U17 Bỉ (3 điểm).

Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland buộc phải giành chiến thắng mới có cơ hội lớn để đi tiếp.

Nếu giành chiến thắng, U17 Việt Nam sẽ giành vị trí nhì bảng G nếu U17 New Zealand thắng U17 Bỉ kết quả kém hơn ở trận đấu cùng giờ.

Trong trường hợp thắng mà không xếp nhì bảng, U17 Việt Nam sẽ cạnh tranh với các đội xếp thứ ba các bảng đấu khác để tranh suất đi tiếp.

Rõ ràng, U17 Việt Nam cần phải hoàn thành nhiệm vụ là giành chiến thắng trước U17 Mali mới hy vọng có vé.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Mali sẽ được trực tiếp trên TV360 và FPT Play./.

HLV Cristiano Roland: U17 Việt Nam làm được điều phi thường HLV Cristiano Roland đã không ngớt lời khen ngợi các cầu thủ U17 Việt Nam sau những gì đã thể hiện trước U17 Bỉ và U17 New Zealand ở giải U17 World Cup 2026.