Buổi đào tạo với những kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia của Herbalife được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ chuẩn bị tốt về thể lực, sức bền để đạt hiệu quả tối ưu trong tập luyện và thi đấu.