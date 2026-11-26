Bản tin 60s ngày 26/11/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:
U17 Việt Nam gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội.
Hỏa lực và chi tiết kỹ thuật của chiếc xe tăng do kỹ sư Việt Nam thiết kế chế tạo.
Đồng Nai thanh tra 15 thửa đất đứng tên Lý Nhã Kỳ.
Đại diện Việt Nam vào top 5, giành Á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế 2026.
Quảng Ngãi mưa lớn, nhiều tuyến phố ngập sâu, xe chết máy.
Ukraine cáo buộc Mỹ trì hoãn chuyển giao tên lửa đánh chặn Patriot.
Israel cảnh báo Iran đang phát triển vũ khí hóa học.
Nhật Bản và Singapore hợp tác phát triển công nghệ quốc phòng thông minh./.