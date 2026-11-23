Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 22/11, tại thành phố Toyota, tỉnh Aichi của nước này, Giải bóng đá tranh Cúp Vô địch toàn quốc người Việt Nam tại Nhật Bản - FAVIJA Champions Cup 2026, đã khép lại sau một ngày tranh tài sôi nổi đầy kịch tính.

Không chỉ là sân chơi thể thao quy mô lớn, giải đấu còn trở thành ngày hội của tinh thần đoàn kết, tình đồng hương và cả hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản bền chặt.

Hưởng ứng không khí của Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026, Giải đấu do Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cùng sự bảo trợ, hỗ trợ của các cơ quan chính quyền sở tại.

Khởi tranh từ tháng 4/2026, hệ thống 8 giải đấu khu vực trên toàn Nhật Bản đã thu hút khoảng 180 đội bóng với gần 3.000 cầu thủ tham gia. Trải qua hơn 6 tháng tranh tài, 24 đội bóng xuất sắc nhất đã giành quyền góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc, được tổ chức trên 6 mặt sân cỏ nhân tạo Koshido, thành phố Toyota, tỉnh Aichi.

Trong tiết trời mùa Thu dịu mát, giữa khung cảnh những hàng cây chuyển sắc vàng đỏ, hàng trăm kiều bào Việt Nam cùng người dân Nhật Bản đã có mặt để cổ vũ. Những pha bóng đẹp mắt, các cuộc tranh tài quyết liệt cùng tiếng reo hò không ngớt đã tạo nên bầu không khí náo nhiệt, đậm chất ngày hội đại đoàn kết. Đặc biệt, giải đấu không chỉ nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng người Việt mà còn để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân địa phương.

Ông Hamamoto Kazuki, một cổ động viên người Nhật, xúc động gửi lời cảm ơn các bạn trẻ Việt Nam đã lựa chọn quê hương ông để sinh sống và làm việc, đóng góp sức lao động cho sự phát triển của Nhật Bản. Người dân địa phương mong các bạn Việt Nam tiếp tục tham gia những hoạt động ý nghĩa như hôm nay, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và yên tâm học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Đồng hành cùng giải đấu, các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản không chỉ đóng góp nguồn lực tổ chức mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

Ông Phạm Tuấn Anh, đại diện nhà tài trợ J-Connect, đồng thời là đại diện đội bóng FC J-Connect, chia sẻ rằng việc tài trợ cho FAVIJA Champions Cup là nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt đoàn kết, năng động, tự tin hội nhập và ngày càng nhận được sự tin tưởng, yêu mến của xã hội Nhật Bản.

Trong khi đó, bà Trần Thị Như Huỳnh - đại diện Tập đoàn Digital Wallet - Ứng dụng chuyển tiền Smiles, đồng thời cũng là nhà tài trợ cho giải đấu, cho rằng mỗi khoản tiền gửi về quê hương không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm tình yêu thương, sự quan tâm và trách nhiệm của những người con xa xứ đối với gia đình họ.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hửu Tín - Giám đốc Mạng viễn thông T-CONNECT - cho rằng điều mà doanh nghiệp ông trân trọng nhất ở giải đấu không chỉ là những trận cầu hấp dẫn, mà còn là tinh thần đoàn kết, tình đồng hương và khát vọng vươn lên của người Việt Nam tại Nhật Bản. Câu lạc bộ của ông cũng trực tiếp tham gia tranh tài, thể hiện tinh thần thể thao và quyết tâm chinh phục thử thách. Ông bày tỏ mong muốn cùng FAVIJA lan tỏa những giá trị tích cực của cộng đồng người Việt tại địa phương.

Sau một ngày thi đấu đầy cảm xúc, FC ABC xuất sắc giành ngôi vô địch, FC DEF đoạt danh hiệu Á quân; hai đội FC GHI và FC KLM đồng hạng Ba. Ban tổ chức cũng trao danh hiệu Vua phá lưới cho cầu thủ CBA (FC KLM); Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về ACB và Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về BAC, cả hai đều đến từ đội vô địch FC ABC.

Thông qua hệ thống các giải đấu, FAVIJA đã kết hợp nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như vận động thiện nguyện, hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, hướng về quê hương đất nước, tuyên truyền pháp luật Nhật Bản và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Theo ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch FAVIJA, điều mà FAVIJA hướng tới là tạo dựng một sân chơi lành mạnh, gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và xây dựng hình ảnh người Việt Nam văn minh, đoàn kết, tôn trọng pháp luật, có trách nhiệm với xã hội Nhật Bản.

Lễ vinh danh đội vô địch toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 29/11 tại thủ đô Tokyo, trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026./.

Kiều bào góp sức đưa văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng Nhật Bản Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản có thể góp phần đưa văn hóa quê hương đến gần công chúng sở tại thông qua truyền thông sáng tạo, kết nối đối tác và các hoạt động gìn giữ tiếng Việt, bản sắc dân tộc.