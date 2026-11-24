Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, hòa chung không khí kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thủ đô Maputo ngày 22/11, với sự tham dự của đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại sở tại.



Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn cùng bà con cộng đồng đã thực hiện nghi lễ dâng hương trước bàn thờ Bác Hồ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ ông cha đi trước đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. Đại sứ khẳng định tinh thần đại đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn giúp dân tộc Việt Nam vượt qua khó khăn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; còn văn hóa là cội nguồn, nền tảng tinh thần và bản sắc làm nên sức sống trường tồn của dân tộc.



Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại buổi gặp mặt, nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam trong việc gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc dân tộc nơi đất khách. (Ảnh: TTXVN)

Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là bước chuyển rất quan trọng trong nhận thức và hành động của Đảng, Nhà nước, theo đó phát triển văn hóa và con người được xác định là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.



Đại sứ bày tỏ mong muốn bà con luôn đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau để cùng xây dựng cộng đồng gắn bó, nhân ái; đồng thời kỳ vọng mỗi người Việt Nam tại Mozambique sẽ là một cầu nối văn hóa, giới thiệu những nét đẹp của đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè sở tại, góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa hai dân tộc.



Nhân dịp này, Đại sứ đã thông tin tới bà con những thành tựu nổi bật của đất nước trong 10 tháng đầu năm 2026 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại sứ nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, và khẳng định Đại sứ quán sẽ luôn đồng hành cùng bà con để xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique ngày càng vững mạnh.



Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Kim Trọng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mozambique, bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại địa bàn. Ông cảm ơn Đại sứ quán đã triển khai hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp bà con hiểu rõ hơn giá trị của hai sự kiện quan trọng này, qua đó tăng cường sự gắn kết cộng đồng và góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.



Trong không khí vui tươi, ấm áp, bà con đã cùng trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian và tập thể như “Bịt mắt đập niêu,” “Ba người bốn chân,” “Đoán ý đồng đội” và thưởng thức các món ăn truyền thống mang đậm hương vị quê nhà, góp phần tái hiện không gian văn hóa Việt Nam giữa lòng thủ đô Maputo./.

Thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam-Mozambique Ngày 22/10, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique chủ trì buổi gặp mặt sinh viên Mozambique sang Việt Nam vào năm học 2026-2027 theo Hiệp định giữa hai Chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học.