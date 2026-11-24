Bản tin 60s ngày 24/11/2026 gồm những nội dung sau:

Hơn 400 hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.

Nổ lớn gây sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội), nhiều nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Miền Bắc đón đợt rét diện rộng, miền Trung mưa to trên 200mm.

Thành phố Hồ Chí Minh trao 370 tỷ đồng quà Tết đến người lao động khó khăn.

Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia sau 11 ngày.

Nga nhắm mục tiêu phá huỷ hệ thống điện của Ukraine.

Hàn Quốc tìm cách ngăn quay lén bằng kính thông minh.

24 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà máy bánh kẹo tại Indonesia./.