Bản tin 60s ngày 23/11/2026 gồm những nội dung sau:

Cháy lớn trên sân thượng căn nhà 3 tầng ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục trưởng Xuân Bắc tái xuất với vai Núi trong phim “Sóng ở đáy sông” phần 2.

Đoàn phim giờ vàng VTV đến nhà xin lỗi nhạc sỹ Phạm Tuyên vì sai lời bài hát.

Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt không khí lạnh mới, có nơi rét dưới 10 độ C.

Liên danh Việt-Pháp-Hàn trúng thầu tư vấn dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

Iran cảnh báo về “lằn ranh đỏ” trên không sau khi tuyên bố bắn hạ drone MQ-1 của Mỹ.

Chiến hạm của Nga nghi bị xuồng không người lái đánh chìm ở Libya.

Tổng thống Mỹ tuyên bố có thể nối lại không kích nếu Iran trì hoãn thỏa thuận./.