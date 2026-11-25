Bản tin 60s ngày 25/11/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Bộ Y tế cảnh báo về biến thể COVID-19 mới, nguy cơ cộng đồng được đánh giá ra sao?

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ gas sau vụ nổ khiến 7 người tử vong ở Hà Nội.

Cục Cảnh sát giao thông thông tin vụ ôtô đâm văng xe máy rồi rời hiện trường, tài xế có khả năng bị phạt 38 triệu đồng.

Tập đoàn Mai Linh giảm gần 98% nhân sự, bị ngân hàng thu giữ tài sản.

Công an tỉnh Ninh Bình bắt 6 người làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Mỹ trừng phạt mạng lưới tài chính ngầm nghi hỗ trợ Iran.

Đức và NATO thúc đẩy bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Đình công quy mô lớn tại Bỉ gây thiệt hại 27 triệu USD./.