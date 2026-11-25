Hiệp hội Khoa học Thể dục và Thể thao Australia (ESSA) vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ suy giảm sức mạnh cơ bắp, dẫn đến ngã, gãy xương và mất khả năng tự sinh hoạt ở những người sử dụng thuốc giảm cân nếu không được giám sát và can thiệp y tế phù hợp.

Trước thực trạng này, ESSA cũng công bố bộ hướng dẫn lâm sàng mới nhằm hỗ trợ các bác sỹ đa khoa trong quá trình theo dõi bệnh nhân điều trị bằng nhóm thuốc trên.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, việc sử dụng các loại thuốc đồng vận thụ thể hormone GLP-1 (như Ozempic hay Mounjaro) đang gia tăng nhanh chóng tại Australia, với ước tính khoảng 500.000 người dùng dạng tiêm. Sự xuất hiện của các chế phẩm dạng viên uống cũng giúp người dân nước này ngày càng dễ tiếp cận.

Theo các chuyên gia, nhóm thuốc GLP-1 hoạt động bằng cách mô phỏng hormone tự nhiên trong cơ thể, giúp kéo dài cảm giác no, hỗ trợ giảm cân và kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Tuy nhiên, quá trình giảm cân nhanh bằng thuốc không chỉ làm tiêu hao lượng mỡ thừa mà còn gây sụt giảm đáng kể khối mô nạc, bao gồm cả cơ bắp.

Giám đốc điều hành ESSA Katie Lyndon cảnh báo nếu thiếu sự theo dõi sát sao, nhiều bệnh nhân có thể bước vào tuổi nghỉ hưu trong tình trạng suy yếu thể chất, gặp khó khăn khi đứng, đi lại hoặc tự chăm sóc bản thân. Khi sức mạnh cơ bắp duy trì thăng bằng bị suy giảm, ngay cả một cú vấp ngã thông thường cũng có thể dẫn đến gãy xương, nhập viện hoặc mất khả năng sống độc lập, từ đó gia tăng gánh nặng cho hệ thống y tế và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi vốn đang chịu nhiều áp lực tại Australia.

Bà Lyndon cho biết, nhằm tránh tình trạng bệnh nhân giảm được cân nặng nhưng lại suy kiệt về thể lực, bộ công cụ sàng lọc mới của ESSA khuyến nghị các bác sỹ cần đặc biệt lưu ý những nhóm có nguy cơ cao như: người giảm cân nhanh hơn dự kiến, người cao tuổi, người có tiền sử vấp ngã hoặc ít vận động.

Bà nhấn mạnh các bài tập kháng lực, chế độ dinh dưỡng hợp lý cùng việc kiểm tra định kỳ sức mạnh cơ bắp và khả năng vận động cần được coi là những nội dung bắt buộc trong phác đồ điều trị.

Một nghiên cứu thực hiện trên 120 người tại Đại học Tây Australia mới đây cho thấy những bệnh nhân kết hợp tập luyện kháng lực trong thời gian dùng thuốc tirzepatide (thuốc dạng tiêm thuộc nhóm GLP-1) có mức độ mất khối mô nạc thấp hơn khoảng 25% so với nhóm không tập luyện.

Bác sỹ Tim Jones - người phát ngôn của Hiệp hội Bác sỹ Đa khoa Hoàng gia Australia (RACGP), khẳng định dù thuốc GLP-1 mang lại hiệu quả khi được kê đơn đúng cách, những người ít vận động vẫn đối mặt với rủi ro biến chứng cao.

Ông cũng bày tỏ lo ngại trước thực trạng nhiều người dễ dàng mua thuốc qua các dịch vụ khám chữa bệnh từ xa (telehealth) hoặc tự ý tiêm các hoạt chất chưa được cấp phép như retatrutide mà không nhận được tư vấn đầy đủ về chế độ tập luyện đi kèm./.

Lợi ích và rủi ro tiềm tàng của các loại thuốc giảm cân thế hệ mới Dù giúp giảm cân đáng kể, các loại thuốc giảm cân như Semaglutide, Tirzepatide và Mazdutide vẫn tiềm ẩn nguy cơ như rối loạn tiêu hóa, hạ đường huyết, biến chứng tim mạch nếu sử dụng không đúng.