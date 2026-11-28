Giới chuyên gia y tế và các nhà hoạch định chính sách kêu gọi các quốc gia châu Phi bố trí trực tiếp ngân sách quốc gia cho công tác ứng phó với HIV/AIDS, nhằm duy trì các dịch vụ y tế không gián đoạn cho hơn 20 triệu người dân đang điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV) trên toàn lục địa.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, lời kêu gọi được đưa ra tại phiên họp cấp cao diễn ra bên lề Hội nghị Quốc tế về y tế công cộng tại châu Phi lần thứ 5 (CPHIA 2026), tổ chức từ ngày 23-27/11 tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.

Sự kiện do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC), Chương trình Phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) cùng các đối tác đồng chủ trì.



Các đại biểu nhận định trong suốt hai thập kỷ qua, công tác ứng phó HIV là chương trình y tế công cộng được cấp vốn tốt nhất tại châu Phi, giúp cứu sống hàng triệu sinh mạng, song vẫn phụ thuộc nặng nề vào nguồn viện trợ bên ngoài.

Đáng báo động, nguồn tài trợ quốc tế cho lĩnh vực này đã sụt giảm tới 25% trong năm ngoái, chạm mức thấp nhất kể từ năm 2007 do sự thay đổi ưu tiên của các nhà tài trợ và cấu trúc y tế toàn cầu.



Kêu gọi xây dựng một "bức tường lửa tài chính" bền vững để bảo vệ thành quả chống dịch, Phó Giám đốc điều hành UNAIDS Angeli Achrekar nhấn mạnh quyền tự chủ của châu Phi và tinh thần đoàn kết quốc tế cần phải song hành.

Bà khẳng định tương lai của người bệnh không thể phụ thuộc vào việc một khoản viện trợ có được gia hạn ở một thủ đô xa xôi hay không, đồng thời đề cao tính liên tục của dịch vụ, sự công bằng cho các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương nhất và trách nhiệm giải trình về nguồn lực.



Theo giới chuyên gia, khoảng trống tài chính hiện nay đã tác động nghiêm trọng đến nỗ lực phòng ngừa HIV, cũng như các chương trình dựa vào cộng đồng.

Do đó, nhiệm vụ cấp bách của lục địa là huy động các nguồn lực bền vững từ nội địa, coi chương trình phòng chống HIV là trụ cột cốt lõi của an ninh và chủ quyền y tế quốc gia.



Phân tích sâu hơn về rào cản kinh tế, ông Aboubakri Diaw, Chánh Văn phòng Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế LHQ về châu Phi (UNECA), chỉ ra rằng gánh nặng trả nợ đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt ngân sách cho HIV, khi có tới hơn 32 quốc gia châu Phi chi cho việc trả nợ nhiều hơn cả ngân sách dành cho y tế.



Diễn đàn diễn ra ngay trước thềm Ngày Thế giới Phòng chống AIDS (1/12) năm 2026 với chủ đề "Chấm dứt AIDS bắt đầu từ quyền tiếp cận."

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bất chấp những tiến bộ đạt được trong nhiều thập kỷ, thế giới vẫn đang đi chệch khỏi quỹ đạo mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS như một mối đe dọa y tế công cộng vào năm 2030, do tình trạng gián đoạn nguồn vốn, bất bình đẳng kéo dài và các rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế.



Với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng y tế, giới khoa học và các đối tác quốc tế, Hội nghị CPHIA 2026 hướng tới mục tiêu chuyển đổi an ninh và chủ quyền y tế của châu Phi từ thế phụ thuộc sang tự chủ và tự cường./.





LHQ: Cuộc chiến chống HIV/AIDS gặp “nguy hiểm” do thiếu nguồn tài trợ Những tiến bộ đáng kể mà thế giới đã đạt được trong cuộc chiến chống HIV/AIDS đã bị chững lại và hiện còn đang gặp nguy hiểm vì tình trạng cắt giảm đột ngột các nguồn tài trợ.