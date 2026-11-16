WHO ra hướng dẫn đầu tiên về bệnh đái tháo đường type 1 ở người trưởng thành

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây công bố bộ hướng dẫn đầu tiên về chẩn đoán và quản lý bệnh đái tháo đường type 1 ở người trưởng thành, nhằm hỗ trợ các quốc gia cải thiện khả năng tiếp cận insulin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.

Hướng dẫn được công bố nhân Ngày Thế giới phòng, chống bệnh đái tháo đường 14/11, đưa ra các khuyến nghị có thể áp dụng trong nhiều điều kiện khác nhau, bao gồm cả những nơi có nguồn lực y tế hạn chế, tình huống khẩn cấp và khủng hoảng nhân đạo.

Theo WHO, năm 2025, thế giới có khoảng 9,5 triệu người mắc bệnh đái tháo đường type 1 và khoảng 500.000 trường hợp được chẩn đoán mới trong năm. Mặc dù căn bệnh này thường được xem là phổ biến ở trẻ em, số người trưởng thành mắc bệnh cũng đang gia tăng.

Đái tháo đường type 1 là bệnh mạn tính, xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ insulin, khiến người bệnh phải bổ sung insulin hằng ngày để duy trì sự sống.

WHO cho biết dù insulin đã được phát hiện hơn 100 năm trước, nhiều người mắc bệnh vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ với loại thuốc thiết yếu này cũng như các dịch vụ chăm sóc cần thiết.

Theo hướng dẫn mới, WHO khuyến nghị người mắc bệnh sử dụng insulin bằng đường tiêm nhiều lần trong ngày, với liều lượng được điều chỉnh dựa trên mức đường huyết.

Insulin người (Insulin Human), loại insulin được sản xuất nhằm mô phỏng insulin tự nhiên của cơ thể, được đánh giá là lựa chọn phù hợp và hiệu quả; các loại insulin khác có thể được sử dụng khi cần thiết.

WHO cũng khuyến nghị người bệnh thường xuyên theo dõi đường huyết. Việc kiểm tra có thể được thực hiện tại cơ sở y tế thông qua xét nghiệm HbA1c để đánh giá mức đường huyết trung bình trong vài tháng, hoặc tại nhà bằng phương pháp lấy máu đầu ngón tay và thiết bị theo dõi đường huyết liên tục gắn trên da.

Trong trường hợp không có điều kiện xét nghiệm đường huyết, có thể cân nhắc sử dụng phương pháp xét nghiệm glucose trong nước tiểu.

Bộ hướng dẫn mới được kỳ vọng góp phần thực hiện các mục tiêu của WHO đến năm 2030, trong đó bảo đảm tất cả người mắc bệnh đái tháo đường type 1 được tiếp cận insulin với giá hợp lý và các phương tiện tự theo dõi đường huyết.

WHO cho biết sẽ hỗ trợ các quốc gia triển khai những khuyến nghị này thông qua việc cung cấp công cụ và hướng dẫn theo dõi tiến độ thực hiện. Các nước cũng được khuyến khích tạo điều kiện để người mắc bệnh tham gia vào quá trình xây dựng, triển khai và đánh giá các chương trình phòng, chống bệnh đái tháo đường.

Với chủ đề “Hành động sớm với bệnh đái tháo đường," Ngày Thế giới phòng, chống bệnh đái tháo đường năm 2026 tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện và can thiệp kịp thời.

Theo WHO, bệnh đái tháo đường có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như mù lòa, suy thận, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và phải cắt cụt chi. Năm 2022, thế giới có khoảng 830 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, phần lớn là type 2; hơn 40% số bệnh nhân không nhận thức được mình mắc bệnh và vì vậy chưa được chẩn đoán./.

Tỷ lệ người mắc đái tháo đường chưa được chẩn đoán vẫn ở mức cao Số liệu của Bộ Y tế cho thấy, hơn 55% người mắc đái tháo đường tại Việt Nam đã có biến chứng. Trong đó, 34% có biến chứng tim mạch; 39,5% có biến chứng về mắt và thần kinh; 24% có biến chứng thận.