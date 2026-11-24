Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, hai nghiên cứu quốc tế mới công bố trên tạp chí Science đã làm sáng tỏ đường lây truyền và lịch sử tiến hóa của đợt bùng phát virus Hanta chủng Andes trên tàu du lịch MV Hondius vào tháng 4 năm nay.

Kết quả khẳng định virus đã lây từ người sang người ngay trên biển, đồng thời lần theo dấu vết di truyền của nó về một dòng virus từng lưu hành tại miền bắc Patagonia (Argentina) từ nhiều năm trước.



Vụ bùng phát xảy ra sau khi tàu MV Hondius khởi hành từ Ushuaia (Argentina) vào ngày 1/4 để vượt Nam Đại Tây Dương. Tổng cộng có 13 hành khách và thủy thủ đoàn mắc bệnh hô hấp nghiêm trọng (12 ca xác nhận qua xét nghiệm và 1 ca nghi ngờ), trong đó 3 người tử vong. Các xét nghiệm xác định tác nhân là virus Andes - một loại virus Hanta lưu hành tự nhiên ở Argentina và Chile.



Không giống phần lớn các chủng khác của virus Hanta vốn lây sang người qua loài gặm nhấm, chủng Andes có thể lây trực tiếp từ người sang người.

Bằng cách kết hợp dữ liệu dịch tễ, lịch sử tiếp xúc và giải trình tự gene virus từ các phòng thí nghiệm tại 7 quốc gia (Canada, Pháp, Hà Lan, Senegal, Nam Phi, Tây Ban Nha và Thụy sỹ), các nhà khoa học nhận thấy bộ gene virus ở các bệnh nhân trên tàu có sự tương đồng rất cao.



Đáng chú ý, một bệnh nhân khởi phát triệu chứng vào ngày 31/5 - tức khoảng 60 ngày sau khi tàu rời Argentina và sau thời gian tiếp xúc gần kéo dài với một người bệnh khác.

Khoảng thời gian này vượt quá khung ủ bệnh 45 ngày dùng để đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh trước khi lên tàu, cung cấp bằng chứng thuyết phục về sự lây lan ngay trên du thuyền.

Tuy nhiên, đây không phải là một chủng virus mới hay có khả năng lây lan đột biến, mà là chủng đã được biết đến với đặc tính lây truyền giữa người với người.



Trong nghiên cứu thứ hai, việc đối chiếu bộ gene virus trên tàu với các mẫu bệnh phẩm lịch sử tại Argentina cho thấy mối liên hệ di truyền mật thiết với các chủng Andes từng được phát hiện gần Villa Meliquina (miền Bắc Patagonia) vào năm 2018 và tại tỉnh Neuquén giai đoạn 2018–2025. Điều này chứng tỏ dòng virus này đã lưu hành tại khu vực này nhiều năm trước khi xảy ra sự cố trên biển.



Nhóm điều tra cũng tái dựng hành trình của hai bệnh nhân đầu tiên - một cặp vợ chồng từng đi du lịch qua Argentina và Chile trước khi lên tàu nhưng đã tử vong trước khi kịp cung cấp thông tin chi tiết. Dữ liệu xuất nhập cảnh cho thấy họ đi qua đèo Icalma (Argentina) 62 ngày trước khi phát bệnh vào ngày 3/4.

Do vượt quá khung thời gian 45 ngày thông thường, chuyến đi này được đánh giá là quá sớm để xác định chính xác địa điểm phơi nhiễm đầu tiên, dù dữ liệu di truyền đã làm rõ nguồn gốc tiến hóa của virus.



Khi virus lây truyền giữa người với người trong thời gian ngắn, bộ gene của chúng có thể chỉ khác nhau từ 1 đến 5 nucleotide (đơn vị cấu tạo vật chất di truyền).



Để phân biệt biến đổi thực sự của virus với sai số kỹ thuật, các phòng thí nghiệm tại 7 quốc gia cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chia sẻ dữ liệu thô và đối chiếu chéo kết quả.



Tiến sỹ Gustavo Palacios, Giáo sư Vi sinh vật học tại Trường Y Icahn thuộc Hệ thống Y tế Mount Sinai (Mỹ), cho biết: "Không một phòng thí nghiệm đơn lẻ nào có thể tự mình kể trọn vẹn câu chuyện này. Một số nhóm nắm rõ lịch sử của virus tại Nam Mỹ, trong khi những nhóm khác có thế mạnh về điều tra dịch tễ, chẩn đoán hoặc phân tích hệ gene. Điều tạo nên sự khác biệt chính là khả năng kết hợp các nguồn tri thức đó, tự phản biện các giả định của chính mình và kiểm chứng độc lập các bằng chứng/"



Đồng tình với nhận định này, Tiến sỹ Maria Van Kerkhove, Giám đốc Bộ phận Quản lý Dịch bệnh và Đại dịch của WHO, nhấn mạnh các bệnh truyền nhiễm không biên giới, và việc kiểm soát chúng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ, chia sẻ thông tin minh bạch, cũng như đầu tư bền vững vào công tác chuẩn bị, giám sát, mạng lưới phòng thí nghiệm và ứng phó khẩn cấp.



Hai công trình khẳng định hiệu quả ứng phó với các sự cố y tế toàn cầu phụ thuộc vào những mạng lưới khoa học, dữ liệu giám sát và mẫu bệnh phẩm lịch sử được duy trì lâu dài trước khi khủng hoảng xảy ra./.

Argentina hoàn tất việc rút khỏi WHO giữa lo ngại dịch virus Hanta Quyết định rút khỏi WHO được Tổng thống Argentina Javier Milei công bố từ năm 2025, theo hướng tương tự chính sách từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy trước đây.