Ngày 17/11, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh đã hoàn tất xác minh tin đồn một người ở xã Ea Ning nhiễm HIV và lây cho nhiều người khác sau khi chơi Pickleball.

Bản tin 60s ngày 18/11/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Kết quả xác minh tin đồn lây nhiễm HIV qua việc chơi Pickleball ở Đắk Lắk.

Hà Nội ấn định mốc thời gian di dời cư dân 12 dự án Mường Thanh.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc và miền Trung mưa lớn.

Phụ huynh bất ngờ với kết quả kiểm nghiệm thịt lợn ở trường mầm non.

Phú Quốc thắp sáng cây thông Noel cao 15m, khai trương phố mua sắm mới.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ-Trung được kỳ vọng mở ra trật tự thế giới mới.

Nga chỉ trích cách tiếp cận của châu Âu đối với tiến trình đàm phán về Ukraine.

Nhiều website lớn bị cài mã độc, người dùng có nguy cơ mất tiền và lộ dữ liệu./.