Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một báo cáo mới từ tổ chức nghiên cứu SecondStreet.org cho biết ít nhất 29.000 người Canada đã tử vong trong giai đoạn 2025-2026 khi đang chờ phẫu thuật, thực hiện thủ thuật y tế, chẩn đoán hình ảnh hoặc chờ gặp bác sỹ chuyên khoa - con số này cao hơn so với năm trước đó.

Ông Colin Craig, Chủ tịch của SecondStreet, cho biết, Canada đang đi sai hướng. Số ca tử vong tại Canada trong danh sách chờ đợi đã tăng 1,4% so với năm trước.

Tuy nhiên, ông Craig cảnh báo rằng, con số thực tế có thể cao hơn nhiều, vì không phải tỉnh bang nào cũng theo dõi dữ liệu này hoặc công khai thông tin - một thực trạng mà ông mong muốn sớm được thay đổi.

Mặc dù tổng số ca tử vong trong thời gian chờ đợi điều trị tăng lên qua từng năm, một số tỉnh bang vẫn ghi nhận sự sụt giảm.

Tại British Columbia, số người tử vong khi đang nằm trong danh sách chờ đã giảm từ 4.620 xuống còn 4.365. Saskatchewan cũng ghi nhận mức giảm từ 333 xuống 317 ca.

Số ca tử vong trong danh sách chờ tại Ontario cũng giảm, nhưng tổ chức SecondStreet lưu ý rằng, có 115 ca phẫu thuật ung thư đã bị hủy do bệnh nhân qua đời trước khi kịp tiếp nhận điều trị.

Tại Manitoba, số ca tử vong trong danh sách chờ phẫu thuật tăng gần gấp đôi, từ 163 lên 316 ca.

SecondStreet đã theo dõi số ca tử vong trong danh sách chờ suốt 8 năm qua và cho biết, kể từ tháng 4/2018, đã có hơn 129.892 bệnh nhân qua đời trong khi chờ đợi được thực hiện các thủ thuật y tế.

Ông Craig cho biết, hệ thống y tế của Canada trên toàn quốc đã “chi tiêu rất nhiều nhưng hiệu quả mang lại lại không tương xứng với số tiền bỏ ra. Canada cần nhanh chóng học hỏi chính sách của các quốc gia châu Âu - nơi có hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng với thời gian chờ đợi ngắn hơn rất nhiều. Đây là cách tốt nhất để Canada có thể thực hiện để bắt đầu giảm bớt nỗi đau cho bệnh nhân.

Một số chính sách này bao gồm việc cấp kinh phí cho các bệnh viện dựa trên số lượng thủ thuật thực hiện và mở rộng các phòng khám tư nhân. Tuy nhiên, xu hướng tư nhân hóa đang vấp phải sự phản đối đáng kể và một số ý kiến cho rằng việc thuê ngoài (chuyển giao dịch vụ điều trị cho bên thứ 3) không mang lại hiệu quả.

Theo một nghiên cứu từ Trung tâm Thay thế Chính sách Canada (Canadian Centre for Policy Alternatives - CCPA), việc thuê ngoài các ca phẫu thuật và chẩn đoán hình ảnh tại các phòng khám tư nhân vì lợi nhuận ở Ontario đã không giúp rút ngắn thời gian chờ đợi đối với hầu hết các thủ thuật.

Chính quyền tỉnh bang đã chi 155 triệu đô la Canada (CAD) trong vòng 2 năm để thành lập 57 trung tâm mới - bao gồm 35 trung tâm thực hiện chụp MRI và CT, cùng 22 trung tâm thực hiện nội soi - với mục tiêu giảm thời gian chờ đợi.

Andrew Longhurst, nhà nghiên cứu cấp cao tại CCPA và là tác giả của nghiên cứu, cho biết, vì chính quyền tỉnh bang ưu tiên các dịch vụ phẫu thuật và chẩn đoán vì lợi nhuận thay vì mở rộng năng lực và cải thiện khu vực công, nên thời gian chờ đợi tại Ontario nhìn chung vẫn đang gia tăng.

Viện Thông tin Y tế Canada (Canadian Institute for Health Information) cũng ghi nhận rằng thời gian chờ đợi trung vị đối với 8 trong số 12 thủ thuật ưu tiên đã tăng lên trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2025.

Các thủ thuật và dịch vụ chẩn đoán hình ảnh này bao gồm cả những hạng mục được thuê ngoài tại các phòng khám tư nhân, chẳng hạn như phẫu thuật đục thủy tinh thể và chụp MRI./.Thanh Hải