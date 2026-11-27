Ngày 26/11, Văn phòng Tổng thống Brazil thông báo Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã bổ nhiệm ông Luiz Carlos Trabuco, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Bradesco, làm Bộ trưởng Tài chính trong nhiệm kỳ tới.

Quyết định này nhằm củng cố niềm tin của giới doanh nghiệp tại nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh sau những biến động trên thị trường hậu bầu cử.

Văn phòng Tổng thống Brazil cho biết ông Trabuco đã nhận lời đảm nhiệm cương vị này trong cuộc gặp với Tổng thống Lula vào chiều cùng ngày. Ông Trabuco hiện đứng đầu hội đồng quản trị của Bradesco, một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Brazil. Đây là nhân sự cấp bộ trưởng đầu tiên được ông Lula công bố cho nhiệm kỳ tổng thống thứ tư không liên tiếp, dự kiến bắt đầu vào tháng 1/2027.

Chiến thắng bất ngờ của ông Lula trong cuộc bầu cử tháng 10 đã khiến thị trường chứng khoán Brazil giảm mạnh và đồng real mất giá đáng kể. Trước khi có thông báo chính thức, thông tin về khả năng ông Trabuco được bổ nhiệm dường như đã giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Thị trường chứng khoán São Paulo đóng cửa phiên 26/11 với mức tăng 6%. Đồng real cũng phục hồi sau khi tỷ giá có lúc vượt ngưỡng 6 real đổi 1 USD trong phiên 23/11./.

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