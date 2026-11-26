Kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3/2026 được điều chỉnh lên 4,3%, cao hơn mức ước tính ban đầu 3,4%.

Tuy nhiên, số liệu công bố ngày 25/11 cho thấy áp lực giá vẫn lớn: chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10/2026 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%.

Báo cáo sách Be tháng 11/2026 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng ghi nhận người tiêu dùng thận trọng hơn, còn chi phí đầu vào tiếp tục gây sức ép lên doanh nghiệp.

Tăng trưởng cao đi cùng lạm phát dai dẳng đặt Fed trước bài toán khó: kiềm chế giá cả mà không làm suy yếu quá mức hoạt động kinh tế. Trong khi GDP cho thấy sức chống chịu của nền kinh tế, các chỉ số giá và diễn biến tại nhiều khu vực cho thấy áp lực lạm phát chưa được giải quyết, khiến triển vọng chính sách tiền tệ những tháng cuối năm thêm khó đoán.

Tăng trưởng phân hóa, chi phí đầu vào tăng nhanh

Theo sách Be tháng 11/2026, hoạt động kinh tế mở rộng với tốc độ nhẹ đến vừa phải tại 8 trong số 12 khu vực thuộc hệ thống Fed, 4 khu vực còn lại không ghi nhận thay đổi.

Chi tiêu tiêu dùng gần như đi ngang khi các hộ gia đình nhạy cảm hơn với giá cả và chọn lọc hơn trong các khoản mua sắm không thiết yếu. Hoạt động du lịch và lữ hành duy trì tích cực, trong khi chi tiêu cho giải trí và dịch vụ khách sạn diễn biến trái chiều. Sản xuất tăng khiêm tốn, vận tải tăng vừa phải. Ngược lại, thị trường nhà ở suy yếu do khó khăn về khả năng chi trả, còn hoạt động xây dựng giảm trong bối cảnh chi phí vay vốn và chi phí thi công cao.

Đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng và trung tâm dữ liệu. Biên bản cuộc họp tháng 10/2026 của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) ghi nhận đầu tư AI và xây dựng trung tâm dữ liệu là những lĩnh vực nổi bật, góp phần thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các thành viên Fed cũng lưu ý rủi ro từ đà tăng nhanh của nợ liên quan đến AI, các cấu trúc tài trợ phức tạp và khả năng lợi nhuận không đạt kỳ vọng. Nếu hiệu quả đầu tư thấp hơn dự tính, hoạt động huy động vốn và chi tiêu trong lĩnh vực này có thể chậm lại, ảnh hưởng đến một trong những động lực tăng trưởng hiện nay.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp tiếp tục chịu sức ép từ chi phí đầu vào. Sách Be ghi nhận giá năng lượng, vận tải, nguyên liệu và nhiều khoản chi phí khác tăng, trong khi doanh nghiệp gặp khó khăn khi chuyển toàn bộ mức tăng này sang giá bán.

Người tiêu dùng thận trọng và sức ép cạnh tranh khiến các công ty phải cân nhắc giữa việc tăng giá, nguy cơ mất khách hàng và khả năng chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn. Các doanh nghiệp được khảo sát nhìn chung dự báo chi phí và giá bán sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới.

Số liệu PCE tháng 10/2026 càng cho thấy thách thức đối với mục tiêu đưa lạm phát về 2% của Fed. PCE toàn phần tăng 3,8% và PCE lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai chỉ số đều cao hơn đáng kể so với mục tiêu của Fed.

Đáng chú ý, PCE lõi tăng 0,3% so với tháng trước, trong khi chi tiêu tiêu dùng thực tế gần như không đổi. Điều này cho thấy áp lực giá vẫn hiện hữu ngay cả khi sức mua đã có dấu hiệu chững lại.

Trong Báo cáo Dự báo Kinh tế (SEP) tháng 9/2026, mức dự báo trung bình của các thành viên FOMC đối với PCE toàn phần năm 2026 là 3,7%, tăng so với mức 3,6% trong dự báo tháng 6/2026, dự báo PCE lõi cũng được nâng từ 3,3% lên 3,4%. Các mức này là dự báo thay đổi giá từ quý 4/2025 đến quý 4/2026, không phải dự báo riêng cho tháng 10/2026.

Theo bà Heather Long, chuyên gia kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union, vấn đề lạm phát của Mỹ không chỉ bắt nguồn từ cú sốc năng lượng. Bà cho rằng Fed cần hành động trong tháng 12/2026 và có thể tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 1/2027. Nhận định này phản ánh quan điểm của chuyên gia trước nguy cơ áp lực giá kéo dài, chứ không phải quyết định chính sách của Fed.

Thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định, song hoạt động tuyển dụng chưa cho thấy dấu hiệu mở rộng mạnh. Sách Be ghi nhận việc làm tăng nhẹ, chủ yếu do doanh nghiệp tuyển người thay thế nhân sự nghỉ việc. Tiền lương và phúc lợi tăng vừa phải, với áp lực tập trung ở những vị trí đòi hỏi kỹ năng cao và chuyên môn kỹ thuật đang thiếu hụt lao động.

Trong SEP tháng 9/2026, dự báo về tỷ lệ thất nghiệp quý IV/2026 được điều chỉnh xuống 4,1%, từ mức 4,3% trong dự báo tháng 6/2026. Dự báo tăng trưởng GDP thực năm 2026 cũng được nâng từ 2,2% lên 2,3%. Trong khi đó, mức lãi suất quỹ liên bang cuối năm 2026 được dự báo ở 4,1%, cao hơn mức 3,8% trong kỳ dự báo trước. Đây là các dự báo của những người tham gia FOMC, không phải cam kết về lộ trình lãi suất.

Ông Ryan Sweet, chuyên gia kinh tế trưởng toàn cầu tại Oxford Economics, nhận định tăng trưởng GDP mạnh tạo thêm dư địa để Fed cân nhắc các bước đi tiếp theo về lãi suất. Theo ông, nếu điều kiện tài chính thắt chặt tiếp tục được duy trì, tác động đáng kể đến tăng trưởng có thể chỉ thể hiện rõ hơn vào nửa cuối năm 2027.

Fed cân nhắc bước đi tiếp theo

Biên bản cuộc họp FOMC ngày 27-28/10 cho thấy các thành viên có quan điểm khác nhau về thời điểm và mức độ cần thiết của việc tiếp tục thắt chặt chính sách. Tại cuộc họp, 10 trong số 12 thành viên bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong khoảng 3,75-4%, hai thành viên Lisa D. Cook và Beth M. Hammack muốn tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Biên bản cho biết hầu hết thành viên nhận định việc tiếp tục tăng lãi suất có thể phù hợp với triển vọng cơ sở về lạm phát và thị trường lao động, nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Người dân mua trái cây tại một cửa hàng ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tuy nhiên, các quyết định trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, triển vọng và cán cân rủi ro. Một số thành viên cũng cho rằng mức tăng lớn hơn 25 điểm cơ bản có thể cần được cân nhắc nếu số liệu lạm phát sắp tới không thuận lợi.

Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết cá nhân ông nghiêng về phương án tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12/2026. Tuy nhiên, nếu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi tháng 10/2026 tăng khoảng 0,3% theo tháng hoặc cao hơn, ông cho rằng Fed nên cân nhắc mức tăng 0,5 điểm phần trăm. Ông Waller nhấn mạnh đây là quan điểm cá nhân, không nhất thiết phản ánh lập trường của các đồng nghiệp trong Hội đồng Thống đốc Fed hoặc FOMC.

Trên thị trường tài chính, hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy nhà đầu tư đặt xác suất rất cao vào khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12/2026. Theo dữ liệu CME FedWatch được công bố ngày 25/11, xác suất cho một đợt tăng 0,25 điểm phần trăm ở mức khoảng 97,6%. Đây là kỳ vọng suy ra từ giá giao dịch hợp đồng tương lai, không phải dự báo hay quyết định chính thức của Fed.

Cuộc họp FOMC tiếp theo dự kiến diễn ra trong hai ngày 8-9/12, với thông báo chính sách và họp báo vào ngày 9/12. Trong bối cảnh GDP tăng mạnh nhưng lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu, các nhà hoạch định chính sách sẽ phải cân nhắc kỹ tác động của việc tăng lãi suất đối với chi phí vay vốn, đầu tư và tiêu dùng.

Kinh tế Mỹ hiện vẫn cho thấy sức chống chịu, song đà tăng trưởng không đồng đều giữa các lĩnh vực và áp lực giá chưa giảm rõ rệt. Fed vì vậy đứng trước yêu cầu cân đối giữa ổn định giá cả và duy trì hoạt động kinh tế, trong khi các số liệu sắp tới sẽ đóng vai trò quan trọng đối với quyết định chính sách vào cuối năm 2026./.

Tăng trưởng kinh tế Mỹ vượt kỳ vọng, Fed đối mặt áp lực lãi suất Kinh tế Mỹ tăng trưởng 4,3% trong quý 3/2026, vượt dự báo nhờ tiêu dùng và đầu tư khởi sắc, song lạm phát lên mức cao nhất 3 năm làm gia tăng áp lực điều chỉnh lãi suất của Fed.