Gen Z đang dần trở thành nhóm có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường bất động sản khi ngày càng tham gia sâu hơn vào lực lượng lao động, hình thành hộ gia đình và gia tăng khả năng chi tiêu.

Cùng với sự thay đổi trong lối sống và hành vi tiêu dùng, thế hệ này cũng đặt ra những kỳ vọng mới đối với không gian sống, làm việc và giải trí.

Thuê nhà: Một phần trong hành trình sở hữu nhà ở

Nghiên cứu gần đây của Savills Impacts (được thực hiện dựa trên 645 kết quả khảo sát) chỉ ra ba xu hướng đáng chú ý trong hành vi của Gen Z: thuê nhà, khả năng di chuyển và nhu cầu kết nối.

Thay vì chỉ tập trung vào quyền sở hữu hay vị trí bất động sản, thế hệ trẻ này ngày càng quan tâm đến tính linh hoạt, khả năng tiếp cận và trải nghiệm trong quá trình sử dụng không gian.

Tại Việt Nam, đặc biệt ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, những xu hướng này diễn ra trong bối cảnh giá nhà vẫn là thách thức đối với người mua trẻ, nguồn cung nhà ở mở rộng ra các khu vực ngoài trung tâm, trong khi hạ tầng giao thông và mô hình làm việc, tiêu dùng tiếp tục thay đổi.

Một trong những xu hướng Savills Impacts ghi nhận là thuê nhà ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hành trình nhà ở của Gen Z. Điều này không đồng nghĩa thế hệ trẻ từ bỏ mục tiêu sở hữu nhà. Thay vào đó, trong giai đoạn đầu sự nghiệp, thuê nhà có thể mang lại sự linh hoạt cần thiết để thay đổi nơi ở theo công việc, thu nhập và nhu cầu cá nhân, trước khi đưa ra quyết định sở hữu dài hạn.

Tại Việt Nam, xu hướng này càng đáng chú ý khi khả năng chi trả nhà ở tại hai đô thị lớn vẫn chịu nhiều áp lực. Theo Savills, khoảng 80% nguồn cung căn hộ mới tại Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III/2026 thuộc phân khúc hạng A và B; trong khi, tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường đạt khoảng 25%. Tại Hà Nội, nguồn cung căn hộ mới trong cùng kỳ giảm 42% theo quý, trong bối cảnh chi phí tài chính tiếp tục là một yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà.

Đối với người trẻ mới tham gia thị trường lao động, khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà có thể kéo dài thời gian thuê trước khi tích lũy đủ điều kiện sở hữu bất động sản.

Vì vậy, thay vì chỉ nhìn nhận nhu cầu nhà ở qua lựa chọn mua hay thuê, thị trường cần quan tâm nhiều hơn đến khả năng tiếp cận các phương án nhà ở phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống.

Điều này bao gồm: sản phẩm cho thuê chuyên nghiệp, căn hộ có quy mô phù hợp với khả năng chi trả và các phương án tài chính linh hoạt hơn.

Tương tự, theo Avison Young Việt Nam, sự thay đổi trong tư duy sở hữu, cấu trúc đô thị và lối sống hiện đại cũng tác động rõ đến quyết định mua nhà.

Một khảo sát vào đầu năm 2026 của Happiness Saigon trên 350 đáp viên Gen Z (18 - 26 tuổi) cho thấy phát triển bản thân, tiết kiệm và đầu tư là ba nhóm chi tiêu được ưu tiên hàng đầu trong ba năm tới.

Giá bất động sản tăng nhanh nhiều năm qua buộc người trẻ phải tính toán lại chi phí cơ hội của việc mua nhà: thay vì "khóa" dòng tiền vào một tài sản dài hạn, họ cân nhắc giữa sở hữu nhà với phân bổ nguồn lực đồng đều cho tiết kiệm, đầu tư, phát triển kỹ năng và chất lượng sống.

Ở góc nhìn khác, các chuyên gia Avison Young Việt Nam cho biết, quyết định thuê nhà không hoàn toàn phản ánh hạn chế tài chính. Một bộ phận người trẻ ưu tiên sự linh hoạt và chủ động phân bổ nguồn vốn vào các khoản đầu tư đem lại lợi nhuận hoặc thanh khoản cao hơn.

Các tòa chung cư thuộc phân khúc bình dân, trung cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Yếu tố kết nối đóng vai trò quan trọng trong lựa chọn nơi ở

Đối với Gen Z, thời gian và sự thuận tiện trong di chuyển có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyết định lựa chọn nơi sống. Điều này đặc biệt quan trọng khi áp lực giá nhà khiến nhiều người trẻ cân nhắc các khu vực xa trung tâm hơn để tìm kiếm mức giá phù hợp.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nguồn cung nhà ở đang mở rộng ra các khu vực ngoại thành và dọc theo những hành lang hạ tầng mới. Tuy nhiên, một bất động sản có giá bán thấp hơn chưa chắc mang lại khả năng chi trả tốt hơn nếu cư dân phải đánh đổi bằng thời gian và chi phí di chuyển đáng kể.

Trong bối cảnh này, sự phát triển của hệ thống metro và mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) có ý nghĩa không chỉ đối với thị trường bất động sản mà còn đối với chất lượng sống của lực lượng lao động trẻ.

Giá trị của TOD không đơn thuần nằm ở tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản quanh nhà ga, mà còn ở khả năng kết nối cư dân với việc làm, nhà ở và các tiện ích đô thị.

Ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam nhận định, giá trị của bất động sản ngày càng cần được nhìn nhận trong mối tương quan với khả năng kết nối và tiếp cận các dịch vụ đô thị.

Một nơi ở có mức giá phù hợp nhưng thiếu kết nối thuận tiện với việc làm, giao thông và tiện ích thiết yếu có thể tạo ra những chi phí bổ sung cho cư dân trong dài hạn. Vì vậy, phát triển nhà ở cần được đặt trong quy hoạch tổng thể về hạ tầng và đô thị, thay vì chỉ tập trung vào vị trí hay số lượng nguồn cung.

Theo nghiên cứu của Avison Young Việt Nam, sự thay đổi trong quan điểm mua nhà của người trẻ đang định nghĩa lại nhu cầu về nhà ở.

Đây không đơn thuần là quyết định của mỗi cá nhân, mà là thay đổi mang tính nền tảng liên quan đến nhân khẩu học, khả năng chi trả và tư duy tiêu dùng thế hệ mới.

Đây là lý do nhà ở thương mại giá hợp lý tại các đô thị vệ tinh sẽ là phân khúc chiến lược trong chu kỳ tới. Giá tăng sẽ đẩy người mua và người thuê tìm kiếm các khu vực xa trung tâm.

Khi đó, hạ tầng và quỹ đất nên được điều tiết để giúp tăng tốc nguồn cung nhà ở phổ thông, hình thành các cực đô thị mới và giãn dân khỏi khu trung tâm, thay vì là động lực tăng giá.

Để cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở của người trẻ, các chuyên gia Avison Young Việt Nam cho rằng, chính sách cần tập trung nhiều hơn vào cấu trúc nguồn cung thay vì chỉ kiểm soát tín dụng.

Cụ thể, định nghĩa loại hình "nhà ở vừa túi tiền" và thiết kế cơ chế ưu đãi, tương tự nhà ở xã hội. Nhà ở phổ thông là phân khúc có biên lợi nhuận thấp, thời gian thu hồi vốn dài, trong khi chi phí đầu tư không ngừng tăng. Không có sự hỗ trợ như: rút ngắn thời gian phê duyệt, ưu đãi thuế hay cho phép tăng mật độ xây dựng nhằm bù đắp chi phí, doanh nghiệp sẽ không thấy khả thi về mặt thương mại để đầu tư bài bản và quy mô lớn.

Từ ghi nhận các xu hướng trên thị trường, Savills Việt Nam cho rằng, nhu cầu của Gen Z phản ánh sự chuyển dịch rộng hơn trong cách đánh giá giá trị bất động sản: từ lợi thế vị trí đơn thuần sang khả năng tiếp cận các giá trị thiết yếu trong cuộc sống.

Đó là khả năng tiếp cận một nơi ở phù hợp với thu nhập; kết nối với việc làm và tiện ích mà không phải đánh đổi quá nhiều thời gian di chuyển; làm việc trong môi trường hỗ trợ học hỏi và tương tác; cũng như trải nghiệm những hoạt động xã hội mà môi trường số không thể thay thế hoàn toàn./.

Chung cư, đất nền thanh khoản giảm, tăng tốc làm nhà ở xã hội và cho thuê Bộ Xây dựng sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản, đánh giá các yếu tố rủi ro và có giải pháp xử lý kịp thời; đồng thời định hướng phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê.