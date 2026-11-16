Khẩn trương gỡ vướng giải phóng mặt bằng hai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Chiều 16/11, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Minh Hoàng làm trưởng đoàn đã thị sát tiến độ triển khai các dự án thành phần thuộc Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh) và Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải). Qua đó, đoàn công tác đánh giá những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Minh Thư, thời gian gần đây, tiến độ triển khai các dự án thành phần có dấu hiệu chậm lại.

Đối với Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Ủy ban Nhân dân xã Phước Dinh từng cam kết đến hết tháng 10/2026 hoàn thành trên 85% công tác giải phóng mặt bằng, nhưng đến nay vẫn chưa đạt yêu cầu. Trong khi đó, Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 dù có chuyển biến tích cực hơn nhưng vẫn còn vướng mắc về diện tích đất của người dân chồng lấn với đất rừng do Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa quản lý.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Dinh cho biết, công tác xác định nguồn gốc đất trong khu vực dự án còn gặp một số khó khăn. Ủy ban Nhân dân xã đang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) tiếp tục xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng và chủ sử dụng đất thực tế để làm cơ sở cấp giấy xác nhận nguồn gốc đất. Đối với những trường hợp chưa xác định được chủ sử dụng, địa phương đang thực hiện thủ tục thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm chủ sử dụng đất.

Qua rà soát, địa phương ghi nhận 21 trường hợp có nguồn gốc sử dụng đất do lấn, chiếm trước ngày 1/7/2014. Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục rà soát từng thửa đất, đối chiếu hồ sơ quản lý, tài liệu xác minh và quá trình sử dụng đất qua các thời kỳ. Tổ công tác đặc biệt của tỉnh cũng đã làm việc, hướng dẫn địa phương xác minh cụ thể nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của từng trường hợp để thống nhất phương án giải quyết.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Dinh báo cáo về vướng mắc liên đến việc quy chủ đất, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Hiện khu tái định cư của dự án đang được triển khai thi công, chưa có quỹ đất phân lô để giao cho các hộ dân thuộc diện tái định cư. Vì vậy, dù phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt đối với một số trường hợp, địa phương vẫn chưa có cơ sở ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định.

Đối với Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, vướng mắc lớn nhất hiện nay là diện tích đất của người dân chồng lấn với đất rừng thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Bên cạnh đó, còn 37 trường hợp có đất trong khu vực nhà máy chưa đồng ý nhận tiền bồi thường; 4 trường hợp có đất tại khu tái định cư cũng chưa đồng ý nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và đang có khiếu nại.

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải cho biết, qua rà soát, có khoảng 9,9 ha đất của 47 trường hợp đang chồng lấn với đất rừng thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa. Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa cùng các đơn vị liên quan xác định hiện trạng, vị trí và diện tích đất chồng lấn, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất và đề xuất hướng xử lý.

Ngoài vướng mắc về đất đai, dự án thành phần 2 còn thiếu nguồn vật liệu san lấp, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Theo hồ sơ thiết kế, dự án cần khoảng 461.000 m3 đất đắp, trong đó khoảng 230.000 m3 có thể tận dụng và 231.000 m3 cần cung cấp từ bên ngoài. Tuy nhiên, vị trí khai thác mỏ vật liệu đất đắp phục vụ dự án hiện chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải báo cáo về khó khăn, vướng mắc liên đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Trước những khó khăn trên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Minh Thư đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Phước Dinh sớm tổ chức vận động các hộ gia đình chưa bàn giao mặt bằng tại khu tái định cư của dự án thành phần 1; đồng thời hoàn thành việc bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải cần đẩy nhanh việc xử lý 47 trường hợp có đất chồng lấn với đất rừng thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng đánh giá, việc triển khai các công việc liên quan đến hai dự án thành phần còn thiếu đồng bộ, phương pháp xử lý chưa quyết liệt. Các cơ chế, chính sách đã được ban hành, những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương cần được tập trung giải quyết dứt điểm, không để kéo dài.

Đối với Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, lãnh đạo tỉnh cho rằng tiến độ giải phóng mặt bằng từng có chuyển biến nhưng gần đây lại chậm lại, chưa đạt cam kết hoàn thành trên 85% vào cuối tháng 10/2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Phước Dinh làm rõ diện tích đất đã thu hồi, diện tích đã xác định được chủ sử dụng và diện tích chưa xác định được chủ sử dụng; đồng thời xây dựng kế hoạch, cam kết thời gian hoàn thành cụ thể.

Địa phương cần tập trung nguồn lực, xác định giải phóng mặt bằng khu tái định cư là nhiệm vụ ưu tiên. Đối với những trường hợp thu hồi đất có hồ sơ, nguồn gốc sử dụng đất chưa bảo đảm tính pháp lý hoặc cố tình cản trở, địa phương phải có biện pháp xử lý theo quy định, trường hợp cần thiết tiến hành cưỡng chế theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Đối với khu vực lõi nhà máy (bán kính từ 500-1.000 m), lãnh đạo tỉnh yêu cầu kiên quyết đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, không đề xuất kéo dài thời gian thực hiện. Địa phương phải nắm chắc số liệu về các trường hợp đã nhận tiền bồi thường, đã được niêm yết, đã phê duyệt phương án bồi thường… để tập trung xử lý dứt điểm, bảo đảm đến ngày 30/11 tới bàn giao mặt bằng dự án cho chủ đầu tư.

Đối với Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải xây dựng phương án cụ thể giải quyết diện tích đất của người dân chồng lấn với đất rừng thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa. Đối với đất trong khu vực lõi nhà máy, sau khi người dân nhận tiền bồi thường, địa phương cần tổ chức tháo dỡ tài sản trên đất, không để tiếp tục canh tác, bảo đảm sớm có mặt bằng sạch bàn giao cho chủ đầu tư. Việc phân lô tái định cư cũng phải thực hiện đúng tiêu chí, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân và tuân thủ quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án thành phần 1 và 2 là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại; đồng thời tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư, đáp ứng yêu cầu triển khai hai dự án điện hạt nhân./.

Tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận Giải phóng mặt bằng tại hai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 đạt tiến triển rõ rệt, với hàng trăm trường hợp được bồi thường và vốn giải ngân tăng.