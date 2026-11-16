Vinamilk khẳng định sức mạnh thương hiệu, năng lực kinh doanh qua 2 bảng xếp hạng

Vinamilk ghi dấu ấn tại hai bảng xếp hạng doanh nghiệp năm 2026 khi dẫn đầu danh sách 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam của Forbes Việt Nam với giá trị thương hiệu khoảng 3,32 tỷ USD, đồng thời có năm thứ 15 liên tiếp góp mặt trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam của Nhịp cầu đầu tư.

Đặc biệt, Vinamilk là một trong 5 doanh nghiệp được vinh danh trụ hạng bền vững suốt 15 năm, cho thấy sức bền kinh doanh và giá trị thương hiệu được bồi đắp qua nửa thế kỷ phát triển.

15 năm liên tiếp trụ hạng: Thước đo sức bền của doanh nghiệp

Ngày 11/11/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vinamilk được vinh danh trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (Top 50) năm 2026, bảng xếp hạng do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện.

Đáng chú ý, nhân dịp kỷ niệm 15 năm tổ chức bảng xếp hạng (2012-2026), Vinamilk còn được ghi nhận là một trong 5 doanh nghiệp trụ hạng bền vững trong suốt hành trình 15 năm. Thành tích này đưa Vinamilk vào nhóm doanh nghiệp hiếm hoi duy trì sự hiện diện xuyên suốt lịch sử bảng xếp hạng, qua nhiều giai đoạn biến động của thị trường và môi trường kinh doanh.

Được triển khai từ năm 2012, Top 50 đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên cơ sở kết quả hoạt động trong ba năm liên tiếp, thông qua các chỉ số tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Phương pháp đánh giá hướng đến việc ghi nhận năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nền kinh tế trải qua nhiều chu kỳ biến động, việc liên tục góp mặt trong Top 50 suốt 15 năm cho thấy khả năng thích ứng và duy trì hiệu quả kinh doanh của Vinamilk. Kết quả này gắn liền với chiến lược đầu tư dài hạn, chú trọng năng lực sản xuất, quản trị và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.

Sau 50 năm phát triển, Vinamilk đã xây dựng hệ thống gồm 16 nhà máy và 15 trang trại bò sữa trong và ngoài nước, ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong chăn nuôi, sản xuất và quản lý vận hành. Việc không ngừng hiện đại hóa sản xuất, tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng suất đã góp phần duy trì hiệu quả kinh doanh, đồng thời gia tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trên nền tảng đó, Vinamilk tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện, từ nhận diện thương hiệu, danh mục sản phẩm đến nghiên cứu phát triển và mô hình vận hành, nhằm thích ứng với những thay đổi của thị trường, đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới và tạo động lực tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo.

Dẫn đầu danh sách Forbes Việt Nam với giá trị thương hiệu 3,32 tỷ USD

Không chỉ ghi dấu ấn về hiệu quả kinh doanh, Vinamilk còn dẫn đầu danh sách 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026 do Forbes Việt Nam công bố, với giá trị thương hiệu được định giá khoảng 3,32 tỷ USD.

Theo Forbes Việt Nam, danh sách năm nay quy tụ các doanh nghiệp thuộc 17 nhóm ngành, từ thực phẩm, ngân hàng, bán lẻ đến viễn thông, bất động sản và công nghiệp.

Điểm đáng chú ý là phương pháp định giá của Forbes Việt Nam không đơn thuần dựa trên mức độ nhận biết hay yêu thích thương hiệu. Bảng xếp hạng xem xét phần lợi nhuận có thể quy cho tài sản vô hình, xác định đóng góp của thương hiệu dựa trên mức độ ảnh hưởng trong từng ngành, kết hợp với các yếu tố tài chính liên quan.

Theo cách tiếp cận này, giá trị thương hiệu phản ánh đóng góp kinh tế của thương hiệu đối với doanh nghiệp. Việc Vinamilk dẫn đầu bảng xếp hạng không chỉ cho thấy sức mạnh của một thương hiệu quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt Nam, mà còn phản ánh giá trị được tạo dựng từ uy tín, năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường.

Một góc “siêu nhà máy” Sữa Việt Nam của Vinamilk, nơi hệ thống robot tự hành LGV vận hành tự động 100%, kết nối với trung tâm điều khiển để tối ưu hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm. (Ảnh: Vi Nam)

Trải qua nửa thế kỷ, Vinamilk đã phát triển từ một doanh nghiệp sữa trong nước trở thành thương hiệu dinh dưỡng hiện diện tại 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch xuất khẩu lũy kế vượt 3,9 tỷ USD. Doanh nghiệp cũng đứng thứ 36 trong danh sách các công ty sữa lớn nhất thế giới xét theo doanh thu.

Trong những năm gần đây, Vinamilk liên tục đổi mới danh mục sản phẩm để đáp ứng các xu hướng dinh dưỡng hiện đại, từ sữa tươi cao đạm, sữa công thức trẻ em đến các dòng dinh dưỡng chuyên biệt. Cùng với đó là việc nâng chuẩn chất lượng, đầu tư công nghệ và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng nhóm người tiêu dùng.

Trên thị trường quốc tế, các sản phẩm Vinamilk cũng liên tiếp được ghi nhận tại những giải thưởng chuyên ngành và thương hiệu, góp phần nâng cao vị thế của thương hiệu sữa Việt trong ngành dinh dưỡng toàn cầu.

50 năm Vinamilk: Giá trị được khẳng định qua thời gian

Hai bảng xếp hạng năm 2026 ghi nhận Vinamilk từ những góc độ khác nhau: hiệu quả kinh doanh được duy trì qua nhiều năm và giá trị kinh tế của thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, cả hai đều phản ánh một nền tảng chung: năng lực tạo dựng và duy trì giá trị trong dài hạn.

Nếu việc trụ hạng bền vững trong Top 50 của Nhịp cầu đầu tư cho thấy sức bền kinh doanh, thì vị trí dẫn đầu danh sách của Forbes Việt Nam phản ánh giá trị thương hiệu được tích lũy từ năng lực cạnh tranh và uy tín trên thị trường.

Những ghi nhận này càng có ý nghĩa khi năm 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm thành lập Vinamilk. Từ những nhà máy đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất, Vinamilk từng bước xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại, phát triển thương hiệu quốc gia và mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế.

Trong hành trình ấy, doanh nghiệp không chỉ tập trung vào tăng trưởng quy mô mà còn kiên trì nâng cao chất lượng, đầu tư cho khoa học công nghệ và phát triển bền vững. Vinamilk đang triển khai lộ trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời tiếp tục nâng chuẩn quản trị, sản xuất và phát triển sản phẩm.

Sau 50 năm, sức mạnh của Vinamilk không chỉ nằm ở quy mô hay những danh hiệu đạt được, mà còn ở khả năng duy trì hiệu quả kinh doanh, thích ứng với thị trường và liên tục đổi mới. Từ nền tảng được bồi đắp qua nhiều thập kỷ, doanh nghiệp tiếp tục hướng đến những chuẩn mực cao hơn, đưa thương hiệu và sản phẩm dinh dưỡng Việt Nam tiến xa hơn trên thị trường quốc tế./.